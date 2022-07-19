Рада одобрила мораторий на повышение тарифов на газ и отопление

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №7427, который предполагает введение моратория на повышение тарифов на газ и отопление на период военного времени, а также шесть месяцев после его отмены. Об этом на своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Законопроект предлагает введение моратория на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения, в частности, тарифов на услуги распределения природного газа, тарифов на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергии и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей, на период военного времени, а также шести месяцев после его прекращения или отмены.

Также законопроектом предусматривается, что в течение указанного периода цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению больше чем было по состоянию на 24 февраля 2022 года.

При этом поставщикам природного газа запрещается совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности (в том числе включать эту задолженность в счет на оплату, подавать судебные иски, проводить взыскание этой задолженности в принудительном порядке, принимать меры по прекращению газоснабжения в связи с наличием этой задолженности).

Кроме того, законопроект предлагает финансирование разницы между рыночной ценой на газ и ценой для населения из государственного бюджета.

Напомним, глава Минрегиона Алексей Чернышев, что отопительный сезон в Украине в этом году начнут вовремя, а тарифы на тепло не будут меняться. Однако в домах и квартирах будет холоднее.

В то же время Украина договорилась со Всемирным банком и ЕБРР о получении более 500 миллионов долларов для подготовки к отопительному сезону. На данный момент работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы выполнены на треть.