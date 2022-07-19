Рада схвалила мораторій на підвищення тарифів на газ та опалення

Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект №7427, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ та опалення на період воєнного часу, а також шість місяців після його скасування. Про це на своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

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Законопроект пропонує запровадження мораторію на підвищення цін і тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, зокрема, тарифів на послуги розподілу природного газу, тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів, період військового часу, а також шість місяців після його припинення або скасування.

Також законопроект передбачає, що протягом зазначеного періоду ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню більше, ніж було станом на 24 лютого 2022 року.

При цьому постачальникам природного газу забороняється вчиняти будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості (у тому числі включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вживати заходів щодо припинення газопостачання у зв'язку з наявністю цієї заборгованості).

Крім того, законопроект пропонує фінансування різниці між ринковою ціною на газ та ціною для населення з державного бюджету.

Нагадаємо, голова Мінрегіону Олексій Чернишов, що опалювальний сезон в Україні цього року розпочнуть вчасно, а тарифи на тепло не змінюватимуться. Однак у будинках та квартирах буде холодніше.

Водночас Україна домовилася із Світовим банком та ЄБРР про отримання понад 500 мільйонів доларів для підготовки до опалювального сезону. Наразі роботи з підготовки об'єктів теплопостачання, житлового фонду та об'єктів соціальної сфери виконано на третину.