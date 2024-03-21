Рынок нефтепродуктов постепенно выходит из тени. Что может пойти не так

За два года полномасштабной войны государство одержало частичную победу над нелегальным рынком нефтепродуктов. Мини-НПЗ либо не работают, либо легализуются, а объемы оптимизации налогов стали меньше. Однако падение прибыльности бизнеса будет толкать трейдеров и ритейлеров к новым схемам.

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Нелегальный рынок нефтепродуктов всегда являлся проблемой украинской экономики. В 2021 году суррогатное горючее и налоговые схемы достигали максимального расцвета, а объем нелегального рынка оценивался в 20 млрд. гривен. Основными проблемами рынка были нелегальные мини-нефтеперерабатывающие заводы, бочки, то есть нелегальные АЗС, многочисленные схемы махинаций с налогами, а также контрабанда российского горючего.

За два года войны рынок топлива обелился. Из-за ракетных обстрелов была разрушена мини-НПЗ, изготовлявшая суррогатное горючее. Контрабанду российского горючего почти прекратили усилением контроля на таможне. А эксперимент со снижением НДС, продолжавшийся с февраля 2022 г. по июль 2023 г. минимизировал налоговые схемы. Низкий НДС в 7% было дешевле заплатить, чем оптимизировать через налоговые ямы, а высокий спрос на топливо обеспечивал сетям АЗС высокую маржинальность.

С середины 2023 года после возвращения старых налоговых ставок на рынок горючего вернулись и старые схемы . Кроме этого из-за снижения потребления и усиления конкуренции топливные ритейлеры вынуждены снижать свою наценку и пытаются искать новые способы удержать доходность, в том числе оптимизируя налоги.

Нелегального топлива стало меньше

За два года полномасштабной войны количество мини-НПЗ в Украине сократилось в пять раз. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что главными причинами сокращения численности мини-НПЗ стали войны и регулярные обстрелы. Так, заводы в Мерефе Харьковской области и Солнцедаре Донецкой области были физически уничтожены. Завод в Губинихе на Днепропетровщине был серьезно поврежден, а завод Кировоградской нефтяной компании, также атакованный российскими ракетами прекратил свою деятельность.

"Мониторинг рынка, а также общение с его участниками указывают на то, что нелегального горючего в Украине стало значительно меньше. Кроме того, если раньше все заводы официально производили какие-то растворители, чтобы не платить акциз, то сейчас некоторые мини-НПЗ стали при производстве декларировать акциз. Поэтому их горючее уже нельзя считать нелегальным". Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

При этом эксперт отмечает, что объем нелегального горючего в Украине существенно сократился. В 2023 году объем нелегальной переработки углеводородного сырья оценивается в 30 тыс. т ежемесячно с производством 20 тыс. т бензина и 5 тыс. т дизтоплива. Потери государственного бюджета от неуплаты акциза мини-НПЗ оцениваются по меньшей мере в 2 млрд грн по году. В 2021 году объем ежемесячной переработки на мини-НПЗ составлял минимум 50 тыс. т, а потери бюджета оценивались в 5 млрд грн.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, еще одной причиной закрытия Мини-НПЗ и снижения объемов нелегального горючего стала активность правоохранителей, которая в 2024 году только усилилась.

"Раньше на нелегальных НПЗ производили 10 бензонорм, то есть 40 бензовозов в сутки. Это те о ком всем было известно, кто не прятался, а активно звонил по телефону и предлагал свое горючее. Сейчас такого нет. Остались работать только те, кто производит небольшие объемы совсем в "темную". Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм".

По его словам, правоохранители начали отслеживать производителей нелегального горючего из-за закупки сырья. Газовый конденсат, из которого производят бензин сейчас закупают на Украинской энергетической бирже. И те, кто его покупает, сразу же вызывают внимание проверяющих органов.

Скрутки НДС и неприбыльные сети АЗС

Левшкин говорит, что несмотря на уменьшение количества нелегального горючего, объемы налоговых махинаций на топливном рынке не снизились, а наоборот стали более массовыми. Топливный кризис в начале полномасштабной войны, а впоследствии и другие проблемы, такие как обстрелы энергетической инфраструктуры, сделали топливный бизнес очень маржинальным. Но в последнее время проблемы с экономикой, блокирование границ и снижение потребления топлива привели к тому, что маржинальность в сетях АЗС падает и чтобы удержать маржу часто даже крупные сети АЗС прибегают к налоговым махинациям.

Наиболее распространенной схемой являются так называемые "скрутки", то есть торговля документами, когда компания продает горючее за кэш одному покупателю, а документы на него другому, таким образом, избегая уплаты НДС и давая возможность ее избежать другим.

По словам аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок" Александра Сиренко, махинациями с налогами занимаются чуть ли не все участники топливного рынка. Так налог на добавленную стоимость "скручивается" в процессе перемещения горючего, а налог на прибыль на прибыль можно оптимизировать увеличивая затратную часть.

"Этим занимаются абсолютно все, даже большие сети. Главной проблемой здесь высокие налоги, потому что высокие налоги всегда являются благоприятной почвой для их оптимизации. На выходе мы имеем ситуацию когда самая богатая отрасль не очень активно пополняет казну". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок".

Однако Куюн считает, что объемы налоговых махинаций снизились. Если раньше объемы этих злоупотреблений оценивались в 20-25 млрд. гривен ежегодно, то сейчас эксперт оценивает потери бюджета в 10 млрд. гривен в год.

По его мнению, уменьшение злоупотреблений связано с тем, что налоговики стали относиться к таким злоупотреблениям более внимательно. В 2022-2023 годах, когда ставка НДС на горючее составляла всего 7% оптимизировать этот налог, стало невыгодно, его проще было заплатить. Но когда с 1 июля ставку НДС вернули до 20% схемы возобновились, хотя и не возобновились до уровня 2021 года.

"В 2022-2023 годах этот бизнес довольно неплохо себя чувствовал, наценка была высокой. Возможно для многих и не было особого смысла прибегать к махинациям. В прошлом году мы видели достаточно интересные тренды: "БРСМ-Нефть", которая всегда платила 7 млн гривен НДС на месяц с третьего квартала прошлого года стала платить 100 млн гривен в месяц. А сейчас мы видим, что розничная наценка падает, потому что уменьшается потребление и никто не хочет терять клиента. Поэтому люди начинают искать другие способы удержать доходность и наиболее распространен это неуплата налогов". Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

По его словам, подавляющее большинство сетей АЗС не платят налог на прибыль. Кроме этого в области топливного ритейла есть большие проблемы с налогами на зарплату. Ситуация, когда в одной отрасли зарплата персонала отличается в разы, свидетельствует о том, что зарплату работники получают в конвертах. А кэш для зарплаты в конвертах, конечно, берется из других схем.

Кроме этого остается проблема "бочек", то есть нелегальных АЗС, которые не платят налоги с горючего и работают с нарушениями. По данным инициативы "Нафтогазовой ассоциации Украины", таких АЗС по всей стране насчитывается 366. Больше всего их на Киевщине, Житомирщине, Днепропетровщине, Одесщине, Львовщине и Ивано-Франковской области.

Куюн говорит, что некоторые бочки даже попадают в мониторинг налоговой, то есть они платят часть налогов и ведут какой-то учет. Однако налоговая нагрузка у них составляет 20-30 коп./л, тогда как у легальных АЗС этот показатель достигает 2-2,5 грн/л. Этот бизнес работает без существенных инвестиций и затрат, и в условиях конкуренции с легальными ритейлерами будет чувствовать себя лучше и своей ценой будут отвлекать клиентов в легальных АЗС.

Учитывая предыдущий опыт, бороться с нелегальным рынком нефтепродуктов на местном уровне можно было нереально, поскольку игроки нелегального рынка платили местным стражам порядка и налоговикам взятки. Ситуация начала меняться только когда вмешалось высшее руководство государства. А война вообще вынесла проблематику нелегального рынка нефтепродуктов на второй план. Однако рынок горючего сейчас чувствует себя хуже, чем в первые два года войны, поэтому с одной стороны будет усиливаться конкуренция между легальными и нелегальными АЗС, с другой – легальные игроки в этой борьбе за клиента вряд ли смогут удержаться от оптимизации налогов.