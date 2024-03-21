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Рынок нефтепродуктов постепенно выходит из тени. Что может пойти не так
За два года полномасштабной войны государство одержало частичную победу над нелегальным рынком нефтепродуктов. Мини-НПЗ либо не работают, либо легализуются, а объемы оптимизации налогов стали меньше. Однако падение прибыльности бизнеса будет толкать трейдеров и ритейлеров к новым схемам.
Нелегальный рынок нефтепродуктов всегда являлся проблемой украинской экономики. В 2021 году суррогатное горючее и налоговые схемы достигали максимального расцвета, а объем нелегального рынка оценивался в 20 млрд. гривен. Основными проблемами рынка были нелегальные мини-нефтеперерабатывающие заводы, бочки, то есть нелегальные АЗС, многочисленные схемы махинаций с налогами, а также контрабанда российского горючего.
За два года войны рынок топлива обелился. Из-за ракетных обстрелов была разрушена мини-НПЗ, изготовлявшая суррогатное горючее. Контрабанду российского горючего почти прекратили усилением контроля на таможне. А эксперимент со снижением НДС, продолжавшийся с февраля 2022 г. по июль 2023 г. минимизировал налоговые схемы. Низкий НДС в 7% было дешевле заплатить, чем оптимизировать через налоговые ямы, а высокий спрос на топливо обеспечивал сетям АЗС высокую маржинальность.
С середины 2023 года после возвращения старых налоговых ставок на рынок горючего вернулись и старые схемы . Кроме этого из-за снижения потребления и усиления конкуренции топливные ритейлеры вынуждены снижать свою наценку и пытаются искать новые способы удержать доходность, в том числе оптимизируя налоги.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Нелегального топлива стало меньше
За два года полномасштабной войны количество мини-НПЗ в Украине сократилось в пять раз. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что главными причинами сокращения численности мини-НПЗ стали войны и регулярные обстрелы. Так, заводы в Мерефе Харьковской области и Солнцедаре Донецкой области были физически уничтожены. Завод в Губинихе на Днепропетровщине был серьезно поврежден, а завод Кировоградской нефтяной компании, также атакованный российскими ракетами прекратил свою деятельность.
При этом эксперт отмечает, что объем нелегального горючего в Украине существенно сократился. В 2023 году объем нелегальной переработки углеводородного сырья оценивается в 30 тыс. т ежемесячно с производством 20 тыс. т бензина и 5 тыс. т дизтоплива. Потери государственного бюджета от неуплаты акциза мини-НПЗ оцениваются по меньшей мере в 2 млрд грн по году. В 2021 году объем ежемесячной переработки на мини-НПЗ составлял минимум 50 тыс. т, а потери бюджета оценивались в 5 млрд грн.
По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, еще одной причиной закрытия Мини-НПЗ и снижения объемов нелегального горючего стала активность правоохранителей, которая в 2024 году только усилилась.
По его словам, правоохранители начали отслеживать производителей нелегального горючего из-за закупки сырья. Газовый конденсат, из которого производят бензин сейчас закупают на Украинской энергетической бирже. И те, кто его покупает, сразу же вызывают внимание проверяющих органов.
Скрутки НДС и неприбыльные сети АЗС
Левшкин говорит, что несмотря на уменьшение количества нелегального горючего, объемы налоговых махинаций на топливном рынке не снизились, а наоборот стали более массовыми. Топливный кризис в начале полномасштабной войны, а впоследствии и другие проблемы, такие как обстрелы энергетической инфраструктуры, сделали топливный бизнес очень маржинальным. Но в последнее время проблемы с экономикой, блокирование границ и снижение потребления топлива привели к тому, что маржинальность в сетях АЗС падает и чтобы удержать маржу часто даже крупные сети АЗС прибегают к налоговым махинациям.
Наиболее распространенной схемой являются так называемые "скрутки", то есть торговля документами, когда компания продает горючее за кэш одному покупателю, а документы на него другому, таким образом, избегая уплаты НДС и давая возможность ее избежать другим.
По словам аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок" Александра Сиренко, махинациями с налогами занимаются чуть ли не все участники топливного рынка. Так налог на добавленную стоимость "скручивается" в процессе перемещения горючего, а налог на прибыль на прибыль можно оптимизировать увеличивая затратную часть.
Однако Куюн считает, что объемы налоговых махинаций снизились. Если раньше объемы этих злоупотреблений оценивались в 20-25 млрд. гривен ежегодно, то сейчас эксперт оценивает потери бюджета в 10 млрд. гривен в год.
По его мнению, уменьшение злоупотреблений связано с тем, что налоговики стали относиться к таким злоупотреблениям более внимательно. В 2022-2023 годах, когда ставка НДС на горючее составляла всего 7% оптимизировать этот налог, стало невыгодно, его проще было заплатить. Но когда с 1 июля ставку НДС вернули до 20% схемы возобновились, хотя и не возобновились до уровня 2021 года.
По его словам, подавляющее большинство сетей АЗС не платят налог на прибыль. Кроме этого в области топливного ритейла есть большие проблемы с налогами на зарплату. Ситуация, когда в одной отрасли зарплата персонала отличается в разы, свидетельствует о том, что зарплату работники получают в конвертах. А кэш для зарплаты в конвертах, конечно, берется из других схем.
Кроме этого остается проблема "бочек", то есть нелегальных АЗС, которые не платят налоги с горючего и работают с нарушениями. По данным инициативы "Нафтогазовой ассоциации Украины", таких АЗС по всей стране насчитывается 366. Больше всего их на Киевщине, Житомирщине, Днепропетровщине, Одесщине, Львовщине и Ивано-Франковской области.
Куюн говорит, что некоторые бочки даже попадают в мониторинг налоговой, то есть они платят часть налогов и ведут какой-то учет. Однако налоговая нагрузка у них составляет 20-30 коп./л, тогда как у легальных АЗС этот показатель достигает 2-2,5 грн/л. Этот бизнес работает без существенных инвестиций и затрат, и в условиях конкуренции с легальными ритейлерами будет чувствовать себя лучше и своей ценой будут отвлекать клиентов в легальных АЗС.
Учитывая предыдущий опыт, бороться с нелегальным рынком нефтепродуктов на местном уровне можно было нереально, поскольку игроки нелегального рынка платили местным стражам порядка и налоговикам взятки. Ситуация начала меняться только когда вмешалось высшее руководство государства. А война вообще вынесла проблематику нелегального рынка нефтепродуктов на второй план. Однако рынок горючего сейчас чувствует себя хуже, чем в первые два года войны, поэтому с одной стороны будет усиливаться конкуренция между легальными и нелегальными АЗС, с другой – легальные игроки в этой борьбе за клиента вряд ли смогут удержаться от оптимизации налогов.