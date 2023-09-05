Бумажные чеки, скрутки и контрабанда российского топлива. Теневой рынок нефтепродуктов после отмены налоговых льгот

Украинский топливный рынок более года прожил в условиях налоговых льгот, позволивших преодолеть возникший в начале полномасштабной войны топливный кризис , а также дали возможность переориентировать поставки топлива из России и Беларуси на топливо из других стран. После того как рынок окончательно стабилизировался, а цены на топливо снизились, власти начали возвращать довоенные налоги. Последним шагом на этом пути стало возвращение ставки НДС с льготных 7% до 20%, которое начало действовать 1 июля .

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Желание властей вернуть налоги на горючее вполне можно понять, поскольку расходы на войну с россиянами уходят именно из украинского бюджета. Однако этот шаг по-прежнему привел к ряду проблем. Во-первых, цены на бензин и дизельное топливо с начала июня до начала сентября выросли почти на 10 гривен за литр. А рост цен на топливо приводит влекущий рост цен и на другие товары и услуги . Второй проблемой является то, что повышение налогов поставило в неравные условия тех, кто эти налоги платит в полном объеме и тех, кто этого не делает.

Еще до начала ставки НДС 20% эксперты и участники рынка прогнозировали, что это сделает привлекательными схемы по торговле документами на топливо. Когда документы на горючее за определенный процент продаются одному покупателю для схем со скручиванием НДС, а именно горючее за наличные деньги идет к другому покупателю. Раньше низкие ставки НДС на топливо делали этот товар невыгодным для использования в схемах. Через два месяца после того, как норма начала действовать, можно констатировать, что эти прогнозы сбылись. Эксперты и участники рынка говорят, что полулегальные АЗС предлагают топливо по ценам ниже рыночных и продают топливо без чеков. При этом следует напомнить, что до полномасштабной войны бюджет Украины из-за нелегального рынка нефтепродуктов недодерживал 20 млрд гривен в год.

Следует также отметить, что после начала войны к старым проблемам топливного рынка добавилась и новая – ввоз в Украину горючего из России и Беларуси. Борьба с этим явлением принципиальна для Украины, потому что мы требуем соблюдения нефтяных санкций против России от других стран. Однако на практике борьба с российским горючим представляет собой довольно сложную задачу, напоминающую гонку вооружений.

Новая жизнь старых схем

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн говорит, что сейчас есть все признаки того, что схемы на рынке нефтепродуктов возвращаются. Одним из признаков является то, что на некоторых региональных АЗС можно найти бензин А-95 по цене 39 грн/л , тогда как в группе такое топливо стоит от 45 грн/л. Еще одним случаем на который обращает внимание эксперт это то, что на некоторых АЗС при покупке горючего выписывают бумажные чеки без реквизитов.

По словам эксперта, главным показателем нелегальных схем при торговле нефтепродуктами есть низкая цена. Если горючее на АЗС стоит 50 грн/л, или 48,50 грн/л при том, что в группе горючее в то время стоило 45 грн/л, то получается, что грязная маржа АЗС составляет 1,5-2 грн/л. При том, что 2-3 грн/л составляют эксплуатационные расходы АЗС плюс транспортировка топлива.

Выходит, что при элементарном расчете такие АЗС работают вообще без прибыли, а где-то даже себе в убыток. Этого не может быть, это противоречит здравому смыслу. Очень показательна в этом плане отчетность налоговой за третий квартал этого года. Сейчас снова вступает в силу норма закона, обязывающая налоговую публикацию уровня налоговой нагрузки оптовой и розничной торговли горючим. Этот закон был принят еще до полномасштабной войны, но после российского вторжения налоговая прекратила публиковать эти данные, ссылаясь на распоряжения Кабмина, связанные с военным положением. Хотя налоговые поступления не следует скрывать. Налоги сегодня являются источником финансирования обороны, потому что средства западной помощи, например, идут исключительно на невоенные нужды. Поэтому вывод рынка из тени необходим для усиления финансирования украинской армии”, - говорит Куюн.

Он отмечает, что мини-НПЗ в Украине продолжают работать, хотя несколько заводов уже разрушены. К примеру, 31 августа было заявление компании оператора мини-НПЗ в Мерефе о том, что компания прекращает свою деятельность из-за того, что ее активы разрушены. Вместе с этим, для небольших оставшихся заводов конкуренция ослабла. После возвращения довоенных налогов на паритет с импортным горючим стал достаточно высоким, что побуждает владельцев мини-НПЗ также толкать цены вверх.

“Привезти бензовоз от западной границы в Киев это 3-5 гривен на литре, я уже не говорю о Полтаве или Харькове. А если ты там производишь и продаешь в Харьковской, Полтавской или Днепропетровской области оно все играет в плюс к твоей экономике. Если ты это производишь, это соответственно ты будешь как его продавать? Ты будешь ориентироваться на импорт, а вот этот паритет очень высок”, - говорит Куюн.

По его словам, импортный паритет был мощным стимулом для мини-НПЗ еще в прошлом году, когда налоги на горючее были очень низкими. Тогда Украина выстраивала новую систему поставок топлива и транспортировать горючее стало дороже, а поставщики горючего продавали его с наценкой 200-300 долларов на тонне. Всё это делало бизнес мини-НПЗ очень маржинальным.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что через два месяца после возвращения довоенных налогов на топливо, активизировались и схемы с торговлей документов на топливо.

“На Юге страны вы вполне спокойно можете найти заправки, продающие горючее по цене 45 гривен за литр при оптовой цене 46 грн/л. Это достигается просто: покупается горючее за 46 грн/л, документы продаются за 7-9%, а себестоимость такого горючего получается 43 грн/л. Почему бы его тогда за 45 грн/л не продавать? Сейчас это пошло полным ходом и в будущем будет только прогрессировать. Спрос на налоговый кредит растет и будут расти злоупотребления”, – говорит Леушкин.

При этом он отмечает, что серьезные сети АЗС опасаются связываться с такими махинациями, так что злоупотребления это в большинстве случаев история небольших АЗС.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что в последнее время на границе с ЕС недавно зарегистрированные компании предлагают горючее оптовым покупателям по цене ничей за рыночную на 1-2 гривны.

Такие дешевые предложения могут быть только в двух случаях. Первый – это российский ресурс, который сразу дешевле покупается. Второй случай – это успешная реализация схем торговли нефтепродуктами. Таких предложений к возврату НДС до 20% было очень мало, а вот сейчас их стало больше. В настоящее время налоги на литре бензина составляют 15,2% от его цены, а в случае с дизтопливым налоговая нагрузка составляет 14,1%. Это довольно широкий диапазон, который можно оптимизировать”, - говорит Сиренко.

Борьба с русским горючим. Игра в длинную

Еще одной проблемой топливного рынка после начала полномасштабной войны с Россией и санкций против агрессора стал ввоз российского горючего в Украину. Борьба с этим явлением идет с переменным успехом и опрошенные эксперты говорят, что это игра в долгую.

По мнению Сиренко из всего объема горючего, которое Украина импортировала в августе, примерно 32% имеют подозрительное происхождение. Например, страной происхождения горючего указана Индия, но горючее поступило из-за сомнительных перевалочных пунктов.

“В Турции есть два завода, откуда мы берем топливо. Это Tüpraş и завод Starr, принадлежащий азербайджанской компании Socar. Есть порты, откуда к нам горючее поступает вроде бы из двух заводов, но эти порты к заводам не имеют никакого отношения. В то же время в июле импорт российского горючего в Турцию обновил рекорд и составил 1,4 млн тонн”, - говорит Сиренко.

Он отмечает, что наиболее активно идет торговля российским автогазом через западные границы Украины.

Это очень интересная история. Украина закрывает одни направления, а импортеры российского горючего начинают использовать другие. Например, в конце недели российский автогаз начали везти из Латвии. При этом с таких газонасосных станций, на которые не имело смысла везти ресурс Мажекяйского НПЗ, чтобы потом везти его в Украину. Обычно такие предложения дешевле рынка. Дисконт там от 70 долларов в тонне, хотя бывает доходит и до 120 долларов в тонне”, - говорит Сиренко.

По его словам, ситуация с автогазом русского происхождения находится в неизменной динамике. В частности, в начале августа украинские таможенники развернули несколько десятков газовозов, которые не смогли доказать, что автогаз, который они везли в Украину, не российского происхождения. Однако эксперт говорит, что это не останавливает продавцов российского горючего и 1 сентября украинским импортерам поступили предложения от польских и литовских ГНС с предложениями цен, которые могут быть только в случае горючего российского происхождения.

Куюн тоже отмечает, что борьба украинских таможенников с российским горючим идет с переменным успехом. После того как в отношении российского топлива вводятся санкции россияне начинают их обходить, а когда лазейку закрывают, они находят другую.

“Был важный шаг, когда при завозе горючего в Украину потребовали сертификат происхождения. Но прошло три недели и российское горючее снова уехало в Украину. Начали разбираться: все они получают эти сертификаты в Европе, где их выдают без проблем на любой товар”, - говорит Куюн.

По его словам, в августе парламент расширил полномочия таможни и дал ей право требовать вторичные транспортные документы, позволявшие проследить путь нефтепродуктов: откуда импортер купил горючее, кто и откуда ему его привез. Это позволило раскрыть новые лазейки российского топлива.

“Самый вопиющий случай это то, что из Литвы к нам едет казахстанский газ. На самом деле этот газ производится на Оренбургском газоперерабатывающем заводе из казахстанского давальческого сырья. То есть по факту он русский. Но документы на него из Казахстана. И сейчас новая задача – как не допустить этот продукт. Поэтому сейчас вероятно идет работа над нормативными актами, которые должны закрыть путь для такого топлива в Украину”, - рассказывает Куюн.

Он отмечает, что украинский топливный рынок фактически отказался от услуг самого мощного турецкого оператора Opet, являющегося крупнейшим импортером российского топлива в Турцию. По словам эксперта, ежемесячно компания покупает около 100 тысяч тонн российского топлива в месяц, а это 15-20% всего импорта.

“Компания сейчас на уровне послов и своих бизнес-партнеров пытается доказать, что не поставляла в Украину российское топливо, а поставляла индийское. Но логика СНБО заключается в том, что мы смотрим не на работающие там компании, мы смотрим на порты. Если к нам идет горючее из портов, принимающих российский продукт, то соответственно мы будем это проверять, чтобы это не был российский продукт. Несмотря на документы, которые можно купить в Турции за несколько лир”, - говорит Куюн.

Он отмечает, что борьба с завозом российского горючего ведется постоянно, она дает результаты, но рынок тоже адаптируется и ищет обходные пути. Эксперт говорит, что российское топливо не существенно дешевле топлива из других стран, но украинские трейдеры порой берутся завозить его даже ради небольшой премии в 10 долларов за тонну.

Это просто непонятно. Тем более что на рынке достаточно чистого продукта нероссийского происхождения, который можно везти. Но ни кто-то продолжает играть в эти игры. Даже админресурс пытаются подключать, чтобы провезти российское горючее. Это просто удивительная ситуация. И потому если мы видим, что у нас такое происходит, нас не должно удивлять то, что происходит в мире, когда говорят, что россияне обходят санкции”, - говорит Куюн.