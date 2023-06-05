В червні ціни на пальне зростуть в очікуванні жнив та підвищення податків

В червні ціни на паливо зростуть оскільки імпортери повинні будуть сплатити різницю за пальне, що буде ввезено в країну та розмитнено при ставці ПДВ в 7% та реалізовано після 1 липня при ставці ПДВ у 20%. Крім того, ціни можуть зрости через зростання споживання аграріями у жнива.

Так, за оцінкою директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна після повернення податків до рівня котрий передував повномасштабному вторгненню ціна на АЗС на бензин зросте на 11 грн/л, дизпаливо на 8 грн/л, а скраплений газ на 3 грн/л. Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко вважає, що передумов до різкого здорожчання цін на пальне немає.

"Ціни мають зрости на різницю в акцизі та різницю в ПДВ на закупівельній ціні. Це вдвічі менше ніж зараз транслюють. Найголовнішою маніпуляцією є те, що ПДВ відраховують від ціни на стелі. Насправді його треба буде сплатити з закупівельної ціни в 30 грн/л. Тож за той ресурс, який був закуплений до 1 липня потрібно буде доплатити близько 7 гривень податків, а не 12. Вочевидь, решта - це додаткова націнка ритейлера, яка останній рік тримається вище 30%.", - каже Сіренко.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що ціни на пальне в опті можуть дещо зрости вже цього тижня на фоні новин про рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти. Після того, як у квітні країни ОПЕК домовилися про добровільне скорочення обсягів видобутку нафти ціни на "чорне золото" дещо підскочили. Однак пізніше ціни на еталонну марку Brent знову впали нижче позначки 80 доларів за барель на фоні слабкого попиту з боку Китаю, а також побоювань щодо рецесії. Станом на п'ятницю 2 червня нафта марки Brent торгувалася за ціною 76,13 долара за барель.

"Ситуація на зовнішніх ринках нафти була нервовою вже п'ятницю 2 червня. Загалом ситуація на ринках нафти майже одразу відображається на оптовому ринку у нас. Як правило з лагом в три дні. А через два тижні після цього дорожчає роздріб", - каже Льоушкін.

Льоушкін зауважує, що наразі постачання пального в країну стабільне. Трейдери адаптувались до ситуації з чергами на західних прикордонних переходів.

"Ринок доживає спокійні дні. Ми всі чекаємо на здорожчання пального з 15 червня в очікуванні повернення довоєнного ПДВ. Деякі трейдери вже вирішили притримати пальне, щоб пізніше реалізувати його за вищими цінами", - каже Льоушкін.

Бізнесмен зауважує, що здорожчання пального співпаде з першими жнивами в південних регіонах країни, а пік споживання палива почнеться в липні.

Сіренко розповідає, що 2 червня мінімальні оптові пропозиції пального на Півдні країни стартували від 30,40 грн/л, з подальшим зростанням цін до 31,00 грн/л й вище. Також деякі з учасників ринку пропонували пальне на умовах передзамовлення до прибуття судна також від 30,40 грн/л, проте інші пропозиції на обсязі могли розпочинатися тільки від 30,50 грн/л.

"Зрештою, середня оптова ціна дизпалива в Одеській області опустилася до 31,53 грн/л проти 31,93 грн/л тижнем раніше. На кордоні з Румунією та Польщею, а також трохи віддалених пунктів відвантаження, ціни розпочинались від 31,20-31,60 грн/л і зростали до 32,00-33,00 грн/л в залежності від місця та умов продажу", - говорить Сіренко.

Експерт зазначає, що зниження роздрібних цін на бензини та дизпаливо відбуваєтся точково. В перших числах червня на 0,15-0,75 грн/л подешевшало пальне в мережі U.GO ,на 0,5 грн/л нижче продають бензин А-95 та ДП в Avantage7, на 1,0 грн/л стало дешевше дизпаливо в Одеській мережі “Катрал”.

"Не зважаючи на очікування, без руху лишилась мережа «Привату», яка виставила на стелі максимальні на ринку 47,0 грн/л на бензин А-95 та ДП і вже більше місяця не міняє ціну, втрачаючи клієнтів", - каже Сіренко.

Експерт додає, що за минулий тиждень(29 травня-4 червня) автогаз на АЗС в середньому подорожчав на 7 коп./л, до 21,79 грн/л. Водночас, через поступове зниження вартості на бензини співвідношення вартості літра газу до середньої ціни А-95 вже досягло – 49,1% станом на 2 червня, а у травні цей показник в середньому становив 47,9%.