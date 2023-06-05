В июне цены на топливо вырастут в ожидании уборочной и повышении налогов

В июне цены на топливо возрастут, поскольку импортеры должны будут оплатить разницу за топливо, которое будет ввезено в страну и растаможено при ставке НДС в 7% и реализовано после 1 июля при ставке НДС в 20%. Кроме того, цены могут вырасти из-за роста потребления аграриями во время уборочной кампании.

Так, по оценке директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна после возврата налогов до уровня предшествовавшего полномасштабному вторжению цена на АЗС на бензин вырастет на 11 грн/л, дизтопливо на 8 грн/л, а сжиженный газ на 3 грн/л. Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко считает, что предпосылок к резкому удорожанию цен на топливо нет.

"Цены должны вырасти на разницу в акцизе и разницу в НДС на закупочной цене. Это вдвое меньше, чем сейчас транслируют. Самой главной манипуляцией является то, что НДС отчисляют от цены на потолке. На самом деле его нужно будет оплатить по закупочной цене в 30 грн/л. Поэтому за тот ресурс, который был закуплен до 1 июля, нужно будет доплатить около 7 гривен налогов, а не 12. Очевидно, остальные - это дополнительная наценка ритейлера, которая последний год держится выше 30%.", - говорит Сиренко.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что цены на горючее в опте могут несколько возрасти уже на этой неделе на фоненовостей о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти. После того, как в апреле страны ОПЕК договорились о добровольном сокращении объемов добычи нефти цены на "черное золото" несколько подскочили. Однако позже цены на эталонную марку Brent снова упали ниже отметки 80 долларов за баррель на фоне слабого спроса со стороны Китая, а также опасений по поводу рецессии. По состоянию на пятницу 2 июня нефть марки Brent торговалась по цене 76,13 доллара за баррель.

"Ситуация на внешних рынках нефти была нервной уже пятницу 2 июня. В общем, ситуация на рынках нефти почти сразу отражается на оптовом рынке у нас. Как правило с лагом в три дня. А через две недели после этого дорожает розница", - говорит Леушкин. .

Левшкин отмечает, что в настоящее время поставка топлива в страну стабильна. Трейдеры адаптировались к ситуации с очередями на западных пограничных переходах.

"Рынок доживает спокойные дни. Мы все ждем подорожания горючего с 15 июня в ожидании возврата довоенного НДС. Некоторые трейдеры уже решили придержать горючее, чтобы позже реализовать его по более высоким ценам", - говорит Леушкин.

Бизнесмен отмечает, что подорожание горючего совпадет с первой жатвой в южных регионах страны, а пик потребления топлива начнется в июле.

Сиренко рассказывает, что 2 июня минимальные оптовые предложения горючего на Юге страны стартовали от 30,40 грн/л, с последующим ростом цен до 31,00 грн/л и выше. Также некоторые из участников рынка предлагали горючее на условиях предзаказа до прибытия судна от 30,40 грн/л, однако другие предложения в объеме могли начинаться только от 30,50 грн/л.

"В конце концов, средняя оптовая цена дизтоплива в Одесской области опустилась до 31,53 грн/л против 31,93 грн/л неделей раньше. На границе с Румынией и Польшей, а также отдаленных пунктов отгрузки цены начинались от 31,20-31 ,60 грн/л и росли до 32,00-33,00 грн/л в зависимости от места и условий продаж", - говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что снижение розничных цен на бензин и дизтопливо происходит точечно. В первых числах июня на 0,15-0,75 грн/л подешевело горючее в сети U.GO, на 0,5 грн/л ниже продают бензин А-95 и ДТ в Avantage7, на 1,0 грн/л стало дешевле дизтопливо в Одесской сети Катрал.

"Несмотря на ожидания, без движения осталась сеть "Привата", которая выставила на потолке максимальные на рынке 47,0 грн/л на бензин А-95 и ДП и уже больше месяца не меняет цену, теряя клиентов", - говорит Сиренко.

Эксперт добавляет, что за прошлую неделю (29 мая-4 июня) автогаз на АЗС в среднем подорожал на 7 коп./л до 21,79 грн/л. В то же время из-за постепенного снижения стоимости на бензины соотношение стоимости литра газа к средней цене А-95 уже достигло – 49,1% по состоянию на 2 июня, а в мае этот показатель в среднем составил 47,9%.