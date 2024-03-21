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Ринок нафтопродуктів поступово виходить з тіні. Що може піти не так
За два роки повномасштабної війни держава здобула часткову перемогу над нелегальним ринком нафтопродуктів. Міні-НПЗ або не працюють, але легалізуються, а обсяги оптимізації податків стали меншими. Проте падіння прибутковості бізнесу штовхатиме трейдерів та ритейлерів до нових схем.
Нелегальний ринок нафтопродуктів завжди був проблемою української економіки. У 2021 році сурогатне пальне та податкові схеми досягали максимального розквіту, а обсяг нелегального ринку оцінювався у 20 млрд гривень. Основними проблемами ринку були нелегальні міні-нафтопереробні заводи, “бочки”, тобто нелегальні АЗС, численні схеми махінацій з податками, а також контрабанда російського пального.
За два роки війни ринок пального дещо відбілився. Через ракетні обстріли була зруйнована міні-НПЗ, які виготовляли сурогатне пальне. Контрабанду російського пального майже припинили посиленням контролю на митниці. А експеримент зі зниженням ПДВ що тривав з лютого 2022 по липень 2023 мінімізував податкові схеми. Низький ПДВ в 7% було дешевше заплатити, ніж оптимізувати через податкові ями, а високий попит на паливо забезпечував мережам АЗС високу маржинальність.
З середини 2023 року після повернення старих податкових ставок на ринок пального повернулись і старі схеми. Крім цього через зниження споживання та посилення конкуренції паливні ритейлери змушені знижувати свою націнку та намагаються шукати нові способи втримати дохідність в тому числі оптимізуючи податки.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нелегального пального стало менше
За два роки повномасштабної війни кількість міні-НПЗ в Україні скоротилася в п’ять разів. Директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн говорить, що головними причинами скорочення чисельності міні-НПЗ стала війни та регулярні обстріли. Так, заводи в Мерефі, що на Харківщині, та Сонцедарі на Донеччині були фізично знищені. Завод в Губинисі на Дніпропетровщині був серйозно пошкоджений, а завод Кіровоградської нафтової компанії, який також був атакований російськими ракетами припинив свою діяльність.
При цьому експерт зазначає, що обсяг нелегального пального в Україні суттєво скоротився. У 2023 році обсяг нелегальної переробки вуглеводневої сировини оцінюється у 30 тис. т щомісяця з виробництвом 20 тис. т бензину та 5 тис. т дизпального. Втрати державного бюджету від несплати акцизу міні-НПЗ оцінюються у щонайменше 2 млрд грн по року. У 2021-му обсяг щомісячної переробки на міні-НПЗ складав мінімум 50 тис. т, а втрати бюджету оцінювалися в 5 млрд грн.
За словами засновника групи компаній “Прайм” Дмитра Льоушкіна ще одною причиною закриття Міні-НПЗ та зниження обсягів нелегального пального стала активність правоохоронців, яка у 2024 році лише посилилась.
За його словами, правоохоронці почали відслідковувати виробників нелегального пального через закупівлю сировини. Газовий конденсат, з якого виготовляють бензин зараз закуповують на Українській енергетичній біржі. І ті хто його купує одразу ж викликають увагу перевіряючих органів.
Скрутки ПДВ та неприбуткові мережі АЗС
Льоушкін каже, що попри зменшення кількості нелегального пального, обсяги податкових махінацій на паливному ринку не знизилася, а навпаки стала масовішою. Паливна криза на початку повномасштабної війни, а згодом і інші проблеми такі як обстріли енергетичної інфраструктури зробили паливний бізнес дуже маржинальним. Але останнім часом проблеми з економікою, блокування кордонів та зниження споживання палива призвели до того, що маржинальність в мереж АЗС падає і щоб втримати маржу часто навіть великі мережі АЗС вдаються до податкових махінацій.
Найпоширенішою схемою є так звані “скрутки”, тобто торгівля документами, коли компанія продає пальне за кеш одному покупцю, а документи на нього іншому, таким чином уникаючи сплати ПДВ та даючи можливість її уникнути іншим.
За словами аналітик консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександра Сіренко, махінаціями з податками займаються ледь не всі учасники паливного ринку. Так податок на додану вартість “скручують” в процесі переміщення пального, а податок на прибуток на прибуток можна оптимізувати збільшуючи затратну частину.
Проте Куюн вважає, що обсяги податкових махінацій зменшилися. Якщо раніше обсяги цих зловживань оцінювалися у 20-25 млрд гривень щорічно, то зараз експерт оцінює втрати бюджету в 10 млрд гривень на рік.
На його думку, зменшення зловживань пов’язане з тим, що податківці стали ставитись до таких зловживань уважніше. У 2022-2023 роках, коли ставка ПДВ на пальне становила всього 7% оптимізувати цей податок стало невигідно, його простіше було заплатити. Але коли з 1 липня ставку ПДВ повернули до 20% схеми поновилися, хоча й не відновились до рівня 2021 року.
За його словами, переважна більшість мереж АЗС не платить податок на прибуток. Крім цього в галузі паливного ритейлу є великі проблеми з податками на зарплату. Ситуація, коли в одній галузі зарплатня персоналу відрізняється в рази свідчить про те, що зарплатню працівники отримують в конвертах. А кеш для зарплатні в конвертах звісно береться з інших схем.
Крім цього залишається проблема “бочок”, тобто нелегальних АЗС які не сплачують податки з пального та працюють з порушеннями. Наразі за даними ініціативи “Нафтогазової асоціації України”, таких АЗС в усій країні нараховується 366. Найбільше їх на Київщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині та Івано-Франківщині.
Куюн каже, що деякі “бочки” навіть потрапляють в моніторинг податкової, тобто вони сплачують частину податків та ведуть якийсь облік. Проте податкове навантаження в них складає 20-30 коп./л тоді як в легальних АЗС цей показник досягає 2-2,5 грн/л. Цей бізнес працює без суттєвих інвестицій та затрат і в умовах конкуренції з легальними ритейлерами буде почувати себе краще і своєю ціною будуть відтягувати клієнтів у легальних АЗС.
З огляду на попередній досвід, боротися з нелегальним ринком нафтопродуктів на місцевому рівні можна було нереально, оскільки гравці нелегального ринку платили місцевим правоохоронцями та податківцям хабарі. Ситуація почала змінюватися лише коли втрутилось вище керівництво держави. А війни взагалі винесла проблематику нелегального ринку нафтопродуктів на другий план. Проте ринок пального зараз почуває себе куди гірше ніж в перші два роки війни, тому з одного боку буде посилюватись конкуренція між легальними та нелегальними АЗС, з іншого - легальні гравці в цій боротьбі за клієнта навряд чи зможуть втриматися від оптимізації податків.