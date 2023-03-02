СБУ предотвратила получение российскими шпионами техдокументации ЗАЭС и ПУАЭС: как это могло произойти

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области предотвратило реализацию намерения российских спецслужб получить доступ к проектно-конструкторской документации двух действующих украинских атомных электростанций, которая в свое время разрабатывалась в Харькове.

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Как говорится в сообщении СБУ, материалы по Запорожской (ныне оккупированной) и Пивденноукраинской АЭС, имеющие стратегическое значение для их безопасной эксплуатации, хранились в харьковском институте "Энергопроект", контрольный пакет акций которого находится в собственности государства.

"Именно здесь еще в советский период разрабатывались генеральные проекты Запорожской и Пивденноукраинской АЭС, а недавно проектировались их модернизация и техническое переоснащение", - указывают в ведомстве.

Отмечается, что оперативники спецслужбы получили информацию о попытках отдельных граждан Украины и подконтрольных им коммерческих структур установить контроль над этим государственным проектным учреждением.

"Установлено, что истинной целью посягательств было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу причинения вреда государственной, экономической и экологической безопасности Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, до начала российской агрессии в 2014 году почти треть акций харьковского проектного института находилась в собственности российской коммерческой структуры, которая, в свою очередь, связана со спецслужбами страны-агрессора. После нескольких перепродаж через офшорные компании владельцами этого пакета стали физические и юридические лица Украины.

"В результате проведенных следственных действий СБУ заблокировала противоправные посягательства на проектную документацию со стороны спецслужб России. Архивная документация изъята, на нее судом наложен арест", - сообщают в ведомстве.

В настоящее время СБУ установила исполнителей и заказчиков этой махинации. В рамках расследования по части 1 статьи 114 Уголовного кодекса (шпионаж) проверяется возможная причастность дельцов к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора. Следственно-оперативные действия продолжаются.