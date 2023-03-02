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СБУ запобігла отриманню російськими шпигунами техдокументації ЗАЕС та ПУАЕС: як це могло статися
Управління Служби безпеки України в Харківській області запобігло реалізації наміру російських спецслужб отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка свого часу розроблялася в Харкові.
Як ідеться в повідомленні СБУ, матеріали щодо Запорізької (нині окупованої) та Південноукраїнської АЕС, що мають стратегічне значення для їхньої безпечної експлуатації, зберігалися у харківському інституті "Енергопроєкт", контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави.
"Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення", - вказують у відомстві.
Зазначається, що оперативники спецслужби завчасно отримали інформацію про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур встановити контроль над цією державною проєктною установою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу нанесення шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, яка у свою чергу пов'язана зі спецслужбами країни-агресора. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.
"У результаті проведених слідчих дій СБУ заблокувала протиправні спрямування до проєктної документації з боку спецслужб рф. Архівна документація вилучена, на неї судом накладено арешт", - повідомляють у відомстві.
Наразі СБУ встановила виконавців та замовників цієї оборудки. У межах розслідування на частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу (шпигунство) перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Слідчо-оперативні дії тривають.