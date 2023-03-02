СБУ запобігла отриманню російськими шпигунами техдокументації ЗАЕС та ПУАЕС: як це могло статися

Управління Служби безпеки України в Харківській області запобігло реалізації наміру російських спецслужб отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка свого часу розроблялася в Харкові.

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Як ідеться в повідомленні СБУ, матеріали щодо Запорізької (нині окупованої) та Південноукраїнської АЕС, що мають стратегічне значення для їхньої безпечної експлуатації, зберігалися у харківському інституті "Енергопроєкт", контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави.

"Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення", - вказують у відомстві.

Зазначається, що оперативники спецслужби завчасно отримали інформацію про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур встановити контроль над цією державною проєктною установою.

"Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу нанесення шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, яка у свою чергу пов'язана зі спецслужбами країни-агресора. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.

"У результаті проведених слідчих дій СБУ заблокувала протиправні спрямування до проєктної документації з боку спецслужб рф. Архівна документація вилучена, на неї судом накладено арешт", - повідомляють у відомстві.

Наразі СБУ встановила виконавців та замовників цієї оборудки. У межах розслідування на частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу (шпигунство) перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Слідчо-оперативні дії тривають.