Сети АЗС снизили цены на горючее в борьбе за клиента

На прошлой неделе (10-16 апреля) ряд крупных сетей АЗС внезапно снизили цены на горючее, после чего вслед за ними снизили цены и небольшие региональные операторы. Эксперты объясняют такие действия низким спросом на горючее, несмотря на начало сезона, а также усилением конкуренции за клиента.

"Ключевой новостью на прошлой неделе стал шаг, сделанный группой "Приват". Около тысячи АЗС 11 апреля снизили цены на бензин и дизтопливо на 3 грн/л, установив таким образом цену в 47 грн/л. Однако это пока даже не средняя цена рынка, поэтому "приватовцы" остаются в высоком ценовом сегменте", - говорит аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко.

По его словам, причиной такого шага "Привата", скорее всего, стало падение реализации. Последний раз "приватовцы" снижали цену 22 февраля, когда они снизили цены на горючее на 2 грн/л. В АЗС "Привата" оставались едва ли не единственными на рынке, кто торговал горючим по цене 50 грн/л.

"Действия привата дали другим сетям АЗС сигнал о том, что надо двигаться. Так, уже 12 апреля сети АЗС ОККО, WOG, UPG также снизили цены. с региональными операторами, у которых небольшие аппетиты.Вслед за крупными игроками рынка снижать цены начали и региональные сети.Их цены зависят от цен находящихся по соседству крупных сетей АЗС.Серьезные шаги на рынке бензина, от гривны на литре, происходят после шагов сетей АЗС ОККО, WOG, "Приват" и "Укрнафта". Это четыре игрока, задающих тон на рынке", - говорит Сиренко.

По его словам, на этой неделе ожидается стабилизация цен. Хотя теоретически можно ожидать дальнейших шагов от государственной "Укрнафты".

"Реализация горючего на АЗС все еще низка, чтобы ее поднять нужно бороться за клиента ценой. Как раз "Укрнафта" может себе это позволить, поскольку имеет в своих руках добычу, переработку и реализацию на АЗС. Себестоимость производимой продукции не имеет никакого отношения к мировым котировкам на нефть", - говорит Сиренко.

При этом он говорит, что ситуация на рынке автогаза сейчас выглядит совсем иначе – оптовая цена на этот вид горючего уже несколько недель как идет вверх.

"Динамика розничных цен там у каждой сети своя – кто-то поднимает цену на 50 копеек за литр, кто-то наоборот снижает на 70 копеек. Хотя конкуренция в этом сегменте намного выше, чем в бензиновом или дизельном. Это видно по наценке – средняя наценка сжиженного газа – 2 ,5 грн/л, в отличие от 11 грн/л на бензине и дизтопливе. Из-за высокой конкуренции и такого расхождения в ценах. Если одна сеть привезла российский автогаз, она снижает цену, а кто привез европейский ресурс наоборот повышает", - отмечает Сиренко.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на этой неделе (17-23 апреля) цены на горючее в опте могут несколько подорожать. Причина – рост цены на нефть и переход на "летнее" топливо.

"15 апреля вся Европа переходит на летний ресурс. Поэтому, с понедельника, 17 апреля все начнут отгружать именно это горючее. "Летнее" горючее отличается ниже чем у "зимней" плотностью, поэтому оно должно быть дешевле. Однако цены на нефть пошли вверх, а значит цены в опте тоже вырастут.Хотя на стеллах АЗС это не отразится.Там другие тренды - "Приват" борется за место под солнцем, и без Кременчугского НПЗ ему будет очень трудно.Чтобы увеличить реализацию на АЗС им нужно снижать цены еще на три гривни. А вот есть ли у них такой экономический ресурс, сказать сложно", - говорит Леушкин.

По его словам, цены на стелах мало отражают реальные цены на АЗС, поскольку у каждого оператора есть своя система скидок, и постоянным клиентам горючее продают дешевле, чем указано на потолке.

"В ОККО скидки 3-4 грн/л, сеть "Авиас"(входит в орбиту группы "Приват", - Delo.ua) дает скидки 6 грн/л и реально отдает горючее за 41 грн/л, наши АЗС "Прайм" продают горючее за 40-43 грн/л.То есть реальные цены ниже чем на стелах.Это сделано умышленно, поскольку все боятся повышения цены.В таком случае, это позволит избежать резкого скачка цен и возможных проблем с государством.Поэтому у всех в цене есть буфер в 6 гривен на литре К примеру, если вернут НДС и акциз и мы будем вынуждены поднимать цены на 7-10 гривен, тогда все просто порежут скидки и, возможно, повысят цену на потолок на 1-2 грн/л. состоится", - говорит Леушкин.