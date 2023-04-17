Мережі АЗС знизили ціни на пальне в боротьбі за клієнта

На минулому тижні(10-16 квітня) ряд великих мереж АЗС раптово знизили ціни на пальне, після чого слідом за ними знизили ціни й невеликі регіональні оператори. Експерти пояснюють такі дії низьким попитом на пальне попри початок сезону, а також посиленням конкуренції за клієнта.

"Ключовою новиною минулого тижня став крок, який зробила група "Приват". Близько тисячі АЗС 11 квітня знизили ціни на бензин та дизпаливо на 3 грн/л, встановивши таким чином ціну в 47 грн/л. Однак це поки навіть не середня ціна ринку, тому "приватівці" залишаються в високому ціновому сегменті", - каже аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

За його словами, причиною такого кроку "Привату", швидше за все стало падіння реалізації. Востаннє "приватівці" знижували ціну 22 лютого, коли вони знизили ціни на пальне на 2 грн/л. У АЗС "Привату" залишалися чи не єдиними на ринку, хто торгував пальним за ціною 50 грн/л.

"Дії привату дали іншим мережам АЗС сигнал про те, що треба рухатись. Так, вже 12 квітня мережі АЗС ОККО, WOG, UPG також знизили ціни. UPG, до речі, мають найнижчу ціну на дизельне пальне - 43.9 грн/л. Навіть порівняно з регіональними операторами, у котрих невеликі апетити. Вслід за великими гравцями ринку знижувати ціни почали й регіональні мережі. Їх ціни залежать від цін великих мереж АЗС, які знаходяться по сусідству. Серйозні кроки на ринку бензину, від гривні на літрі, відбуваються після кроків мереж АЗС ОККО, WOG, "Приват" та "Укрнафта". Це чотири гравці, які задають тон на ринку", - говорить Сіренко.

За його словами, на цьому тижні очікується стабілізація цін. Хоча теоретично можна очікувати подальших кроків від державної "Укрнафти".

"Реалізація пального на АЗС все ще низька, щоб її підняти потрібно боротися за клієнта ціною. Якраз "Укрнафта" може собі це дозволити, оскільки має у своїх руках видобуток, переробку та реалізацію на АЗС. Собівартість виробленої продукції не має жодного відношення до світових котирувань на нафту", - говорить Сіренко.

Разом з цим він каже, що ситуація на ринку автогазу зараз виглядає зовсім інакше - оптова ціна на цей вид пального вже кілька тижнів як йде догори.

"Динаміка роздрібних цін там у кожної мережі своя - хтось підіймає ціну на 50 копійок за літр, хтось навпаки знижує на 70 копійок. Хоча конкуренція в цьому сегменті набагато вища ніж в бензиновому чи дизельному. Це видно по націнці - середня націнка зрідженого газу - 2,5 грн/л, на відміну від 11 грн/л на бензині та дизпаливі. Через високу конкуренцію і така розбіжність в цінах. Якщо одна мережа привезла російський автогаз вона знижує ціну, а хто привіз європейський ресурс навпаки підвищує", - зазначає Сіренко.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що на цьому тижні(17-23 квітня) ціни на пальне в опті можуть дещо здорожчати. Причина - зростання ціни на нафту та перехід на "літнє" пальне.

"15 квітня вся Європа переходить на літній ресурс. Тож, з понеділка, 17 квітня усі почнуть відвантажувати саме це пальне. "Літнє" пальне відрізняється нижчою ніж у "зимового" щільністю, тож воно має бути дешевшим. Однак ціни на нафту пішли догори, а значить ціни в опті також виростуть. Хоча на стеллах АЗС це не відобразиться. Там інші тренди - "Приват" бореться за місце під сонцем, і без Кременчуцького НПЗ йому буде дуже важко. Щоб збільшити реалізацію на АЗС їм потрібно знижувати ціни ще на три гривні. А от чи мають вони такий економічний ресурс, сказати складно", - говорить Льоушкін.

За його словами, ціни на стелах мало відображають реальні ціни на АЗС, оскільки у кожного оператора є своя система знижок, і постійним клієнтам пальне продають дешевше ніж вказано на стелі.

"В ОККО знижки 3-4 грн/л, мережа "Авіас"(входить до орбіти групи "Приват", - Delo.ua) дає знижки 6 грн/л і реально віддає пальне за 41 грн/л, наші АЗС "Прайм" продають пальне за 40-43 грн/л. Тобто реальні ціни нижчі ніж на стелах. Це зроблено умисно, оскільки всі бояться підвищення ціни. В такому випадку, це дозволить уникнути різкого стрибка цін та можливих проблем з державою. Тому у всіх в ціні є буфер в 6 гривень на літрі. До прикладу, якщо повернуть ПДВ і акциз і ми будемо змушені підіймати ціни на 7-10 гривень. Тоді всі просто поріжуть знижки й можливо підвищать ціну на стелі на 1-2 грн/л. Тобто візуально катастрофи не відбудеться", - каже Льоушкін.