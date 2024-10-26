Ситуация в энергосистеме на 26 октября: пострадали Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области

За прошедшие сутки из-за боевых действий и обстрелов в ряде регионов Украины зафиксировано обесточивание потребителей и подстанций.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Наиболее пострадавшими оказались Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.

Харьковская область : в результате активных боевых действий отключались подстанции и обесточивались бытовые потребители.

: в результате активных боевых действий отключались подстанции и обесточивались бытовые потребители. Донецкая область : из-за боевых действий отключалась воздушная линия, однако подача электроэнергии потребителям не прекращалась.

: из-за боевых действий отключалась воздушная линия, однако подача электроэнергии потребителям не прекращалась. Винницкая область : произошло технологическое нарушение, в результате чего были обесточены одна из подстанций и часть промышленных объектов. После аварийных работ питание было восстановлено.

: произошло технологическое нарушение, в результате чего были обесточены одна из подстанций и часть промышленных объектов. После аварийных работ питание было восстановлено. Днепропетровская область : во время проведения ремонтных работ обстрелом был поврежден автомобиль ремонтной бригады, к счастью, персонал остался невредимым.

За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 12 704 потребителей, однако по состоянию на утро частично или полностью остаются без света 543 населенных пункта.

Генерация и потребление

В условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетей из-за массированных атак система работает стабильно, но испытывает постоянное давление из-за новых повреждений. В связи с этим потребителям рекомендуется экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерний пик с 17:00 до 22:00.

Напомним, в течение суток 25 октября из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.