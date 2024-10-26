Ситуація в енергосистемі на 26 жовтня: постраждали Дніпропетровська, Донецька та Харківська області

Протягом минулої доби через бойові дії та обстріли в низці регіонів України зафіксовано знеструмлення споживачів та підстанцій.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Найбільш постраждалими виявились Дніпропетровська, Донецька та Харківська області.

Харківська область : внаслідок активних бойових дій відключалися підстанції та знеструмлювалися побутові споживачі.

: внаслідок активних бойових дій відключалися підстанції та знеструмлювалися побутові споживачі. Донецька область : через бойові дії відключалася повітряна лінія, однак подача електроенергії споживачам не припинялася.

: через бойові дії відключалася повітряна лінія, однак подача електроенергії споживачам не припинялася. Вінницька область : сталося технологічне порушення, внаслідок чого були знеструмлені одна з підстанцій і частина промислових об'єктів. Після аварійних робіт живлення було відновлено.

: сталося технологічне порушення, внаслідок чого були знеструмлені одна з підстанцій і частина промислових об'єктів. Після аварійних робіт живлення було відновлено. Дніпропетровська область: під час проведення ремонтних робіт обстрілом було пошкоджено автомобіль ремонтної бригади, на щастя, персонал залишився неушкодженим.

За добу енергетикам вдалося відновити електропостачання для 12 704 споживачів, однак станом на ранок частково або повністю залишаються без світла 543 населених пункти.

Генерація та споживання

В умовах значних пошкоджень генеруючих потужностей та мереж через масовані атаки система працює стабільно, але зазнає постійного тиску через нові пошкодження. У зв'язку з цим споживачам рекомендується ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірній пік із 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, протягом доби 25 жовтня через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Чернігівській областях.