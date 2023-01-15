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Сроки отключения электроэнергии могут увеличиться, - Укрэнерго
По состоянию на 11:00 15 января энергетическая инфраструктура возобновляется после 12-го ракетного удара страны-агрессора России, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах.
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".
"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждений оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит", - отметили в "Укрэнерго".
Там добавляют, что это заставило несколько снизить лимиты потребления пропорционально всем областям.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Поэтому ограничения действуют в течение всех суток. При их превышении будут использованы аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключения электроэнергии могут увеличиться.
Уточнение по ситуации как раз в вашей области или городе можно получить на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго).
Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке .
Напомним, страна-террорист РФ 14 января атаковали объекты генерации и электрические сети в шести областях Украины.
Попадание в объекты электроэнергетики зафиксировано в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.
В Минэнерго прогнозируют, что ближайшие несколько дней будут трудными для электрогенерации.