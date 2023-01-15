Терміни відключень електроенергії можуть збільшитись, - Укренерго

Станом на 11:00 енергетична інфраструктура відновлюється після 12-го ракетного удару країни-агресора Росії, тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

"Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит", - зазначили в "Укренерго".

Там додають, що це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей.

Тому обмеження діють протягом всієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень електроенергії можуть збільшитись.

Уточнення по ситуації саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).

Графіки відключень та перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, країна-терорист РФ 14 січня атакували об’єкти генерації та електричні мережі в шістьох областях України.

Влучання в об'єкти електроенергетики зафіксовані в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

В Міненерго прогнозують, що найближчі кілька днів будуть важкими для електрогенерації.