США планируют продать больше нефти из резерва, чтобы снизить цены

Администрация президента США Джо Байдена планирует продавать больше нефти из стратегического нефтяного резерва США, чтобы снизить цены на топливо до выборов в Конгресс в ноябре.

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Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что президент Джо Байден сделает публичное заявление по ценам на энергоносители 19 октября.

Ранее Байден критиковал нефтяную промышленность за высокие цены, заявляя, что они получают сумасшедшие доходы в то время, когда американцы борются с инфляцией.

Белый дом также изучает более радикальные варианты снижения потребительских цен, например ограничение экспорта топлива.

Рост розничных цен на бензин ускорил инфляцию до самого высокого уровня за десятилетия, создавая риск для Байдена и его коллег-демократов в преддверии промежуточных выборов 8 ноября, на которых они стремятся сохранить контроль над Конгрессом.

План администрации Байдена, вероятно, будет включать в себя реализацию оставшихся 14 миллионов баррелей нефти из резерва.

"Администрация имеет небольшое окно, чтобы попытаться снизить цены на горючее или хотя продемонстрировать, что они пытаются. Белому дому не понравились 4 доллара за галлон газа, и он дал понять, что предпримет меры, чтобы предотвратить это снова", - сообщил собеседник Reuters.

В понедельник средние цены на бензин в США достигли примерно 3,89 долларов за галлон, что примерно на 20 центов больше месяца назад и на 56 центов выше, чем в прошлом году в это время. В июне цены на бензин достигли рекордного среднего уровня более 5,00 долларов США.

Дэвид Терк, заместитель министра энергетики Байдена, заявил на прошлой неделе, что администрация может использовать резерв в ближайшие недели и месяцы, если это необходимо для стабилизации цен на нефть.

Официальные лица Белого дома в последние месяцы также призвали нефтеперерабатывающие предприятия не увеличивать экспорт топлива и предупредили их, что они могут принять меры, если заводы не создадут запасы.

Администрация не снимает с рассмотрения потенциальный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, хотя противники такого шага говорят, что это может усугубить энергетический кризис в Европе и повысить цены на топливо внутри страны.

Напомним, Комитет министров стран ОПЕК+ 5 октября согласовал сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Потенциальное сокращение ОПЕК+ может спровоцировать восстановление цен на нефть, которые упали примерно до 85-90 долларов со 120 долларов три месяца назад из-за опасений мировой экономической рецессии, роста процентных ставок в США и укрепления доллара.