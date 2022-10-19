США планують продати більше нафти з резерву, щоб знизити ціни

Адміністрація президента США Джо Байдена планує продавати більше нафти зі стратегічного нафтового резерву США, щоб знизити ціни на паливо до виборів до Конгресу у листопаді.

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Про це пише Reuters.

Очікується, що президент Джо Байден зробить публічну заяву щодо цін на енергоносії 19 жовтня.

Раніше Байден критикував нафтову промисловість за високі ціни, заявляючи, що вони отримують шалені прибутки в той час, коли американці борються з інфляцією.

Білий дім також вивчає більш радикальні варіанти зниження споживчих цін, наприклад, обмеження експорту палива.

Зростання роздрібних цін на бензин прискорило інфляцію до найвищого рівня за десятиліття, створюючи ризик для Байдена та його колег-демократів напередодні проміжних виборів 8 листопада, на яких вони прагнуть зберегти контроль над Конгресом.

План адміністрації Байдена, ймовірно, включатиме реалізацію решти 14 мільйонів барелів нафти із резерву.

«Адміністрація має невелике вікно, щоб спробувати знизити ціни на пальне або принаймні продемонструвати, що вони намагаються. Білому дому не сподобалися 4 долари за галон газу, і він дав зрозуміти, що вживе заходів, щоб запобігти цьому знову», - повідомив співрозмовник Reuters.

У понеділок середні ціни на бензин у США досягли приблизно 3,89 доларів за галон, що приблизно на 20 центів більше, ніж місяць тому, і на 56 центів вище, ніж минулого року в цей час. У червні ціни на бензин сягнули рекордного середнього рівня понад 5,00 доларів США.

Девід Терк, заступник міністра енергетики Байдена, заявив минулого тижня, що адміністрація може використовувати резерв у найближчі тижні та місяці, якщо це необхідно для стабілізації нафти.

Офіційні особи Білого дому в останні місяці також закликали нафтопереробні підприємства не збільшувати експорт палива і попередили їх, що вони можуть вжити заходів, якщо заводи не створять запаси. .

Адміністрація не знімає з розгляду потенційну заборону на експорт бензину та дизельного палива, хоча противники такого кроку кажуть, що це може посилити енергетичну кризу в Європі та підвищити ціни на пальне всередині країни.

Нагадаємо, Комітет міністрів країн ОПЕК+ 5 жовтня погодив скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу.

Потенційне скорочення ОПЕК+ може спровокувати відновлення цін на нафту, які впали приблизно до 85-90 доларів зі 120 доларів три місяці тому через побоювання світової економічної рецесії, зростання процентних ставок у США та зміцнення долара.