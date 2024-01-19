Стоит уже меньше 28 грн/л: на украинских АЗС продолжает дешеветь автогаз

С 12 по 19 января средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 0,68 грн/л – до 27,90 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что больше всего этот вид горючего потерял в цене на АЗС VostokGaz – на 1,40 грн/л до 26,79 грн/л. Меньше всего – на 0,20 грн/л, автогаз подешевел на заправках VST, до 27,70 грн/л.

Отметим, что автогаз можно приобрести в пределах 25,95-29,50 грн/л.

Дороже всего автогазом будет заправиться на АЗС сетей "Рур групп" (29,50 грн/л), ОККО (29,16 грн/л) и WOG (29,16 грн/л). Самые низкие цены на этот вид горючего наблюдаются на "Авантаж 7" (25,95 грн/л), Green Wave (26,40 грн/л) и Luxwen (26,49 грн/л).

Смена розничных цен на газ на АЗК с 12 по 19 января 2024 года, грн/л. Иллюстрация: Enkorr

В целом на текущей неделе сжиженный газ дешевел медленнее, чем на прошлой (с 5 по 12 января). Тогда, по данным "А-95", средняя цена продукта снизилась на 0,93 грн/л, до 28,58 грн/л.

Как отмечал ранее Delo.ua основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, предпосылок для роста розничных цен на топливо в Украине сейчас нет. Холодная погода мешает возобновлению активного потребления топлива. Хотя рынок и готовился к повышению цен после атаки США на хуситов и связанному с ним росту цен на нефть, после того как цены откатились, участники рынка отказались от идеи повышения цены. Однако, по словам Леушкина, обеспокоенность участников рынка вызывает блокирование границы румынскими фермерами.

"После блокирования польской границы, а также аналогичных акций на словацкой и венгерской границах граница с Румынией чрезвычайно важна. Это едва ли не единственный стабильный канал поставок, который у нас остался. Блокировка этой границы будет иметь значительное влияние в первую очередь на автогаз, а затем и на дизтопливо", - говорит Леушкин.

Напомним, румынские фермеры и автоперевозчики несколько дней протестовали из-за повышения цен на автострахование и горючее. Они обвиняют власть своей страны в том, что она придает приоритет иностранным компаниям, тогда как отечественные транспортные и сельскохозяйственные фирмы находятся на грани банкротства.

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