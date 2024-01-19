Коштує вже менше 28 грн/л: на українських АЗС продовжує дешевшати автогаз

З 12 по 19 січня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,68 грн/л - до 27,90 грн/л.

Про це повідомляє Enkorr з посиланням на моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що найбільше цей вид пального втратив у ціні на АЗС VostokGaz – на 1,40 грн/л до 26,79 грн/л. Найменше – на 0,20 грн/л, автогаз здешевшав на заправках VST, до 27,70 грн/л.

Відзначимо, що наразі автогаз можна придбати у межах 25,95-29,50 грн/л.

Найдорожче автогазом буде заправитися на АЗС мереж "Рур груп" (29,50 грн/л), ОККО (29,16 грн/л) та WOG (29,16 грн/л). Найнижчі ціни на цей вид пального спостерігаються на "Авантаж 7" (25,95 грн/л), Green Wave (26,40 грн/л) та Luxwen (26,49 грн/л).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 12 по 19 січня 2024 р., грн/л. Ілюстрація: Enkorr

В цілому на поточному тижні зріджений газ дешевшав повільніше, ніж на минулому (з 5 по 12 січня). Тоді, за даними "А-95", середня ціна продукту газу зменшилася на 0,93 грн/л, до 28,58 грн/л.

Як пояснював раніше Delo.ua засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін, передумов до зростання роздрібних цін на пальне в Україні зараз нема. Холодна погода заважає відновленню активного споживання палива. Хоча ринок і готувався до підвищення цін після атаки США на хуситів та пов'язане з ним зростання цін на нафту, після того як ціни відкотилися, учасники ринку відмовились від ідеї підвищення ціни. Однак, за словами учасника ринку, занепокоєння учасників ринку викликає блокування кордону румунськими фермерами.

"Після блокування польського кордону, а також аналогічних акцій на словацькому та угорському кордонах кордон з Румунією є надзвичайно важливим. Це чи не єдиний стабільний канал поставок який у нас залишився. Блокування цього кордону матиме значний вплив в першу чергу на автогаз, а потім і на дизпаливо", - каже Льоушкін.

Нагадаємо, румунські фермери і автоперевізники кілька днів протестували через підвищення цін на автострахування й пальне. Вони звинувачують владу своєї країни в тому, що та надає пріоритет іноземним компаніям, тоді як вітчизняні транспортні та сільськогосподарські фірми перебувають на межі банкрутства.

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