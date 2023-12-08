Страны ЕС могут получить право на блокирование импорта газа из России, – FT

Европейский Союз планирует предоставить странам-членам полномочия блокировать импорт российского газа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект законодательного документа.

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Предполагается, что любая страна ЕС сможет запретить компаниям из России и Беларуси покупать мощности в газопроводах и терминалах сжиженного природного газа.

Также членам Евросоюза будет разрешено частично или полностью ограничивать доступ газовых операторов из России и Беларуси к инфраструктуре. Это можно будет сделать при необходимости для защиты существенных интересов безопасности.

Соответствующая инициатива позволит энергетическим компаниям блока выйти из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплачивать значительные компенсации.

Почему ЕС не отказался от газа из РФ?

Европейский Союз после полномасштабного вторжения РФ в Украину снизил объемы импорта российского газа, но полностью не запретил его.

По данным Евростата, в третьем квартале 2023 года блок получил от страны-агрессора около 12% от общего объема импорта газа.

Как пишет FT, прямой запрет на импорт из РФ мог бы дестабилизировать рынки и столкнуться с сопротивлением стран, имеющих мало альтернатив. Потому Еврокомиссия попыталась убедить столицы диверсифицировать источники топлива.

Польша и страны Балтии активно требуют более жестких действий против Москвы. В свою очередь Австрия, Венгрия, Словакия и Словения сейчас являются странами с высокой долей импорта российского газа.

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