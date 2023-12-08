Країни ЄС можуть отримати право на блокування імпорту газу з Росії, – FT

Європейський Союз планує надати країнам-членам повноваження блокувати імпорт російського газу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на проєкт законодавчого документа.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Передбачається, що будь-яка країна ЄС зможе заборонити компаніям з Росії та Білорусі купувати потужності в її газопроводах і терміналах зрідженого природного газу.

Також членам Євросоюзу буде дозволено частково або повністю обмежувати доступ газових операторів з Росії та Білорусі до інфраструктури. Це можна буде зробити в разі необхідності для захисту суттєвих інтересів безпеки.

Відповідна ініціатива дозволить енергетичним компаній блоку вийти з контрактів з російськими постачальниками газу без необхідності виплачувати значні компенсації.

Чому ЄС не відмовився від газу з РФ?

Європейський Союз після повномасштабного вторгнення РФ в Україну знизив обсяги імпорту російського газу, однак повністю не заборонив його.

За даними Євростату, в третьому кварталі 2023 року блок отримав від країни-агресорки близько 12% від загального обсягу імпорту газу.

Як пише FT, пряма заборона на імпорт із РФ могла б дестабілізувати ринки і зіткнутися з опором країн, які мають мало альтернатив. Тому Єврокомісія спробувала переконати столиці диверсифікувати джерела палива.

Польща та країни Балтії активно вимагають більш жорстких дій проти Москви. Своєю чергою Австрія, Угорщина, Словаччина та Словенія наразі є країнами з високою часткою імпорту російського газу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com