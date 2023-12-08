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Топливо на АЗС подешевеет: сколько стоят бензин и дизель сегодня
В течение недели 1-8 декабря литр бензина А-95 в рознице подешевел в среднем на 91 коп (до 53,42 грн, А-95 – на 1,05 грн (до 56,53 грн), а дизеля – на 92 коп. (до 53,36 грн). Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".
На станциях ОККО, WOG, "Укрнефть", UPG, Prime, Neftek, ZOG и Green Wave цена на все виды горючего снизилась на 1 грн/л.
Сеть группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) снизила цены на 1,5 грн/л. Бензин А-95 и ДТ там подешевели до 52 грн/л, А-95+ – до 52,50 грн/л.
На станциях KLO горючее потеряло в цене 1,2 грн/л: А-95 стоит 53,19 грн/л, А-95+ – 54,59 грн/л дизель 53,09 грн/л.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Укр-Петроль" теперь продает горючее на 2 грн/л дешевле. А сети Ovis, U.GO, Mango, Катрал, Motto и другие снизили цены на 0,3-3 грн/л.
Как писало Delo.ua, на прошлой неделе (27 ноября – 3 декабря) бензин и дизель также подешевели, двигаясь за трендом длительного снижения цен в оптовом сегменте. Рынки этих видов горючего и автогаза адаптировались к работе в условиях блокировки польской границы. В то же время цены на газ в розничном сегменте начали снижаться на фоне снижения потребления в холодный сезон.
Источник фото: ua.depositphotos.com