Топливо на АЗС продолжает дешеветь: какие цены на бензин и дизель

В течение недели 15-22 декабря бензин А-95 в рознице подешевел в среднем на 65 коп./л (до 51,78 грн/л), А-95 премиум – на 81 коп./л (до 54,77 грн/л) ), а дизельное топливо – на 28 коп./л (до 52,01 грн/л). Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что сети ОККО и WOG снизили цены на бензин на 1 грн/л. Обычная "пятерка" сейчас стоит 54,99 грн/л, тогда как А-95+ – 56,99 грн/л. Цена на дизель не изменилась и составляет 54,99 грн/л.

На заправках UPG бензины сбросили в цене 1,1 грн/л: А-95 подешевел до 50,60 грн/л, А-95+ – до 52,60 грн/л. В то время как KLO уменьшила ценники на 50 коп./л.

В свою очередь Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS и другие снизили цены на топливо в пределах 0,14-2,5 грн/л.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ГП на украинских АЗС в течение 15-22 декабря 2023, грн/л. Фото: скриншот/Enkorr

Что будет с ценами на горючее дальше?

Как писало Delo.ua, в настоящее время рынок горючего входит в сезон минимального потребления. Поэтому происходит снижение розничных цен на бензин, дизельное топливо и автогаз.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин прогнозирует, что после 25 декабря в связи с Рождеством и Новым Годом будет "затишье" касательно изменения цен. По его словам, оно продлится в течение 2-3 недель.

Также эксперт отметил, что традиционный предпраздничный рост потребления горючего из-за перевозки предновогодних товаров в этом году был сдержан блокадой западных границ.

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