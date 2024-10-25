Украина уже получила от USAID 160 когенерационных установок для подготовки к зиме

25 октября вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк и обсудил вопросы подготовки к новому отопительному сезону.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Кулеба также рассказал, что Агентство США по международному развитию (USAID), которое поможет украинским городам подготовиться к зиме, уже передало Украине 160 когенерационных установок.

По словам Кулебы, переданные установки критически важны для обеспечения теплоснабжения в условиях, когда украинские общины сталкиваются с постоянной угрозой ракетных атак. Новая техника станет частью системы распределенной генерации, которая позволит Украине более устойчиво выдерживать потенциальные перебои в теплоснабжении.

Также вице-премьер-министр выразил благодарность США за всестороннюю поддержку и обсудил с Бриджит Бринком планы дальнейшего сотрудничества, в частности, в восстановлении жилищной инфраструктуры для внутренне перемещенных лиц, развитии цифровых сервисов и борьбе с коррупцией.

Дополнительно глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин представил американским партнерам первоочередные задачи ведомства: защиту региональных энергетических объектов, модернизацию транспортной инфраструктуры на прифронтовых территориях и развитие солнечных панелей и LED-освещение.

Помощь от USAID

USAID также передаст Украине материалы для защиты объектов энергетической инфраструктуры от российских атак. Были переданы 10 тысяч тонн арматуры и 321,8 км стальной сетки для защиты объектов.

USAID приобрело 18 автотрансформаторов для поддержки украинской энергетической системы. Это обеспечит электроэнергией 38 миллионов украинцев.

В мае сообщалось, что USAID предоставит более 190 миллионов долларов на проект "Защита мощности, повышения устойчивости и подключения" (SPARC), предусматривающий срочную энергетическую помощь Украины в течение пяти лет.