Україна вже отримала від USAID 160 когенераційних установок для підготовки до зими

25 жовтня віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк та обговорив питання підготовки до нового опалювального сезону.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Кулеба також розповів, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), що допоможе українським містам підготуватися до зими вже передало Україні 160 когенераційних установок.

За словами Кулеби, передані установки є критично важливими для забезпечення теплопостачання в умовах, коли українські громади стикаються з постійною загрозою ракетних атак. Нова техніка стане частиною системи розподіленої генерації, яка дозволить Україні стійкіше витримувати потенційні перебої у теплопостачанні.

Також віцепрем’єр-міністр висловив подяку США за всебічну підтримку й обговорив з Бріджит Брінк плани подальшої співпраці, зокрема у відновленні житлової інфраструктури для внутрішньо переміщених осіб, розвитку цифрових сервісів та боротьбі з корупцією.

Додатково, голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин представив американським партнерам першочергові завдання відомства: захист регіональних енергетичних об'єктів, модернізацію транспортної інфраструктури на прифронтових територіях і розвиток сонячних панелей та LED-освітлення.

Допомога від USAID

Додамо, USAID також передасть Україні матеріали для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від російських атак. Було передано 10 тисяч тонн арматури та 321,8 км сталевої сітки для захисту об’єктів.

USAID придбало 18 автотрансформаторів для підтримки української енергетичної системи. Це забезпечать електроенергією 38 мільйонів українців.

У травні повідомлялося, що USAID надасть більше ніж 190 мільйонів доларів на проєкт "Захист потужності, підвищення стійкості та підключення" (SPARC), що передбачає термінову енергетичну допомогу України впродовж п'яти років.