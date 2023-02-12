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"Укрэнерго" 12 февраля не устанавливало лимиты для облэнерго: в энергосистеме нет дефицита мощностей
Потребление электроэнергии остается значительным из-за понижения температуры, хотя и меньшим, чем в будний день. На сегодня благодаря введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет.
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".
Отмечается, что лимиты потребления на сегодняшний день для облэнерго не устанавливались. Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения.
В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и города Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Обращаем внимание, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения могут вернуться", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Там добавили, что продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и ударов дронов. Кроме того, производится импорт электроэнергии.
"На Одесщине продолжаются ремонтные работы. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов", - сообщили в "Укрэнерго".
Напомним, после завершения планового ремонта энергоблока на одной из украинских АЭС в энергосистеме Украины существенно уменьшился дефицит генерации. Атомная генерация добавила 1220 МВт мощности к энергосистеме.
Источник фото: Depositphotos