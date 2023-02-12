"Укренерго" 12 лютого не доводило лімити до обленерго: в енергосистемі немає дефіциту потужностей

Споживання електроенергії залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Станом на сьогодні завдяки веденню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

Зазначається, що ліміти споживання на сьогоднішню добу до обленерго не доводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення.

Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та міста Київ, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення.

"Звертаємо увагу, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого. З початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання, обмеження можуть повернутись", - підкреслили в "Укренерго".

Там додали, що наразі продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Крім того, здійснюється імпорт електроенергії.

"На Одещині тривають ремонтні роботи. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених унаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян", - повідомили в "Укренерго".

Нагадаємо, після завершення середнього планово-попереджувального ремонту енергоблоку на одній з українських АЕС в енергосистемі України суттєво зменшився дефіцит генерації. Атомна генерація додала 1220 МВт потужності до енергосистеми.

Джерело фото: Depositphotos