В 2023 году из Польши в Украину завезли 111 тыс. тонн автогаза с сомнительными документами, - эксперт

В 2023 году по оценке аналитика консалтинговой компании "НефтеРынок" Александра Сиренко из Польши в Украину импортеры завезли 111 тыс. тонн автогаза с сомнительными документами при общем импорте из этой страны в 428 тыс. тонн. Об этом Сиренко сказал в комментарии Delo.ua.

"Из 428 тыс. тонн всего импорта LPG из Польши в Украину в 2023 году, украинские импортеры завезли 111 тыс. тонн сжиженного газа с "казахскими" документами, что более чем втрое превышало объемы физической поставки LPG из Казахстана в Польшу, которые составили 35 тыс.. тонн", - сообщил эксперт.

По его словам, на терминале польской компании Barter в Сокулке, расположенном вблизи железнодорожного перехода Брузги (Беларусь) – Кузница (Польша) украинские трейдеры приобрели 25 тыс. тонн сжиженного газа с документами о происхождении из Казахстана, стран ЕС или даже США. Однако в 2023 году на станции перехода Брузги-Кузница вообще не поставлялся газ из Казахстана. В то же время через год Оренбургский ГПЗ отправил на ст. Брузги 30,8 тыс. тонн газа и 221 тыс. тонн отправили другие заводы.

Таможенники начали усиленно проверять сжиженный газ из ЕС

Энергетическая таможня 12 марта сообщила, что приостанавливает таможенное оформление некоторых грузов сжиженного газа из Евросоюза. Таможенники требуют дополнительные документы, свидетельствующие о происхождении газа, для оформления партий с европейским сертификатом EUR.1.

За данным Консалтинговой группы "А-95", в 2024 году возобновились поставки в Украину сжиженного газа из Польши и Балтийских стран с признаками российского происхождения, что стало возможным из-за польских трейдеров, декларирующих себя как производители без наличия соответствующего оборудования. Это указывает на обход требований украинской таможни по подтверждению происхождения всех компонентов сжиженного газа.

Таким образом, польские "производители" обошли требование украинской таможни и импортировали в Украину товар без подтверждения происхождения всех составляющих.

Подробнее о том, как европейские трейдеры организовали схему по избежанию санкций для российского автогаза, и приведет ли к усилению борьбы с российским LPG дефицит и рост цен читайте в статье Delo.ua ценами ”.