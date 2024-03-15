В 2023 з Польщі в Україну завезли 111 тис. тонн автогазу з сумнівними документами, - експерт

У 2023 за оцінкою аналітика консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександра Сіренко з Польщі в Україну імпортери завезли 111 тис. тонн автогазу з сумнівними документами при загальному імпорті з цієї країни в 428 тис. тонн. Про це Сіренко сказав в коментарі Delo.ua.

"З 428 тис. тонн всього імпорту LPG з Польщі до України у 2023 році, українські імпортери завезли 111 тис. тонн скрапленого газу з "казахськими" документами, що більш ніж втричі перевищувало обсяги фізичного постачання LPG з Казахстану до Польщі, які склали 35 тис. тонн", - повідомив експерт.

За його словами, на терміналі польскої компанії Barter у м. Сокулка, що розташований поблизу залізничного переходу Брузгі (Білорусь) – Кузніца (Польща) українські трейдери придбали 25 тис. тонн скрапленого газу з документами про походження з Казахстану, країн ЄС чи навіть США. Проте у 2023 році на станції переходу Брузгі-Кузніца взагалі не постачався газ з Казахстану. Водночас за рік Оренбурзький ГПЗ відправив на ст. Брузгі 30,8 тис. тонн газу і ще 221 тис. тонн відправили інші заводи.

Митники почали посилено перевіряти скраплений газ з ЄС

Енергетична митниця 12 березня повідомила, що призупиняє митне оформлення деяких вантажів скрапленого газу з Євросоюзу. Митники вимагають додаткові документи, що засвідчують походження газу, для оформлення партій з європейським сертифікатом EUR.1.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2024 році відновилися постачання в Україну скрапленого газу з Польщі та Балтійських країн з ознаками російського походження, що стало можливим через польських трейдерів, які декларують себе як виробники без наявності відповідного обладнання. Це вказує на обхід вимог української митниці щодо підтвердження походження всіх компонентів скрапленого газу.

Таким чином польські "виробники" обійшли вимогу української митниці та імпортували в Україну товар без підтвердження походження усіх складових.

Докладніше про те, як європейські трейдери організували схему з уникнення санкцій для російського автогазу, та чи спричинить посилення боротьби з російським LPG дефіцит та зростання цін читайте в статті Delo.ua "Митниця закриває лазівки для російського автогазу. Чи чекати на дефіцит та що буде з цінами".