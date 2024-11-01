В "Центрэнерго" уточнили информацию об отключении света в Украине

В ПАО "Центрэнерго" заявили, что прогноз члена наблюдательного совета компании Владимира Величко о возможных возвратах графиков отключений света уже на следующей неделе является его личным мнением. В то же время уверяют, что электроэнергии хватает на нужды украинцев.

Об этом говорится в заявлении компании.

Там напоминают, что в СМИ появилась информация со ссылкой на независимого члена наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимира Величко о возможных графиках отключений электроэнергии из-за прогнозируемого существенного похолодания.

В "Центрэнерго" заявили, что определение графиков аварийных отключений — это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго", а заявление Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании.

"Юридическая служба "Центрэнерго" сейчас рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить цель и обстоятельства, повлекшие за собой публикацию ложной информации во время активной фазы осенне-зимнего периода", — подчеркнули в компании.

Там уверяют, что ситуация в энергосистеме стабильна, а энергетики сделали все возможное, чтобы обеспечить работу оборудования в осенне-зимний период.

В свою очередь в "Укрэнерго" сообщили, что в настоящее время оснований для введения графиков ограничения потребления электроэнергии для населения нет.

"Снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо приведет к росту уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) – может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла", - подчеркнули в компании.

Там призвали украинцев доверять только официальным источникам информации, а экспертов и должностных лиц энергетических компаний – воздержаться от комментариев, выходящих за их компетенцию.

Прогнозы по отключениям электроэнергии

Нынешняя зима может стать одной из самых трудных за предыдущие три года. Поэтому в "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям, худший из которых — это продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объем импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — констатировал исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.