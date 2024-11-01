Графики отключения света могут вернуться уже на следующей неделе — член набсовета "Центрэнерго"

Со следующей недели могут вернуться отключения света из-за похолодания. В энергосистеме уже наблюдается ощутимый рост потребления.

Об этом сообщил член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, со следующей недели синоптики прогнозируют понижение температуры во всех регионах Украины. Из-за похолодания в энергосистеме будет возникать дефицит мощностей, поэтому энергетики вынуждены будут применить аварийную помощь от операторов соседних стран.

"Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", — подчеркнул Величко.

Он также добавил, что после снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.

В то же время Величко акцентировал, что из-за снижения температуры вырастет потребление и в европейских странах, что повлияет на возможности коммерческого импорта электроэнергии.

"В настоящее время энергорегулятор НКРЭКУ начал процедуру пересмотра прайс-кепов в сторону увеличения, что поддерживает основная масса участников энергорынка, а некоторые вообще предлагают их отменить. Для потребителей это болезненная тема, но необходимо понимать, что без повышения прайс-кепов, коммерческий импорт электроэнергии будет недоступен, особенно в периоды резкого похолодания.

Позже в ПАО "Центрэнерго" опровергли заявление Величко о графиках отключения света в Украине на ближайшие дни. В компании заверили, что никаких отключений не планируется, энергии хватает на потребности украинцев.

Прогнозы по отключениям электроэнергии

Нынешняя зима может стать одной из самых трудных за предыдущие три года. Поэтому в "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям, худший из которых — это продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объем импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — констатировал исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации выпустил прогноз по объемам отключений электроэнергии зимой. В прогнозе эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что отключения могут продолжаться от 12 до 20 часов в сутки, в зависимости от атак России, погодных условий и темпов восстановления инфраструктуры.

Следовательно, при оптимистическом сценарии, если 8-9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно и зима будет умеренной, можно восстановить около 3000 мегаватт из 6000 поврежденных. В этом случае отключения могут продолжаться до 12 часов в сутки.

Однако после выхода этого прогноза министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина сможет пройти зиму без серьезных проблем с электроснабжением, если не произойдет новых тяжелых атак со стороны России.

"Появилось очень много экспертов, которые каждый день там какие-то вбрасывают: там 20 часов без света, 18. На самом деле они ничего не знают. Потому что если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме"., – сказал Галущенко.

Он добавил, что в случае таких ударов предусмотреть их влияние на энергосистему на сегодняшний день очень сложно. Поэтому все эти оценки условны и могут не отражать реальную ситуацию.