Графіки відключення світла можуть повернутися вже з наступного тижня – член наглядової ради "Центренерго"

З наступного тижня можуть відновитися відключення світла через похолодання. В енергосистемі вже спостерігається відчутне зростання споживання.

Про це повідомив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з наступного тижня синоптики прогнозують зниження температури в усіх регіонах України. Через похолодання в енергосистемі виникатиме дефіцит потужностей, тому енергетики будуть змушені застосувати аварійну допомогу від операторів сусідніх країн.

"Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень", – підкреслив Величко.

Він також додав, що після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.

Водночас Величко акцентував, що через зниження температури, зросте споживання і в європейських країнах, що вплине на можливості комерційного імпорту електроенергії.

"Наразі енергорегулятор НКРЕКП почав процедуру перегляду прайс-кепів в бік збільшення, що підтримує основна маса учасників енергоринку, а дехто взагалі пропонує їх скасувати. Для споживачів це болюча тема, але необхідно розуміти, що без підвищення прайс-кепів, комерційний імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання. Аварійна допомога буде коштувати набагато дорожче", – зазначив Величко.

Пізніше у ПАТ "Центренерго" спростували заяву Величка про графіки відключення світла в Україні на найближчі дні. В компанії запевнили, що жодних вимкнень наразі не планується, енергії вистачає на потреби українців.

Прогнози щодо відключень електроенергії

Цьогорічна зима може стати однією з найважчих за попередні три роки. Тому в “Укренерго” готуються до кількох можливих сценаріїв, найгірший з яких - це продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - констатував виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації випустив прогноз щодо обсягів відключень електроенергії взимку. У прогнозі експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що відключення можуть тривати від 12 до 20 годин на добу, в залежності від атак Росії, погодних умов та темпів відновлення інфраструктури.

Відтак, за оптимістичного сценарію, якщо 8-9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно і зима буде помірною, можна відновити близько 3000 мегават з 6000 пошкоджених. В цьому випадку відключення можуть тривати до 12 годин на добу

Однак, після виходу цього прогнозу, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна зможе пройти зиму без серйозних проблем з електропостачанням, якщо не відбудеться нових важких атак з боку Росії.

"З'явилося дуже багато експертів, які кожен день там якісь вкидають: там 20 годин без світла, 18. Насправді вони нічого не знають. Тому що, якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму внормальному режимі", - сказав Галущенко.

Він додав, що у разі ж таких ударів передбачити їхній вплив на енергосистему на сьогоднішній день дуже складно. Тому всі ці оцінки є умовними і можуть не відображати реальну ситуацію.