У "Центренерго" уточнили інформацію про відключення світла в Україні

У ПАТ "Центренерго" заявили, що прогноз члена наглядової ради компанії Володимира Величка щодо можливих повернень графіків відключень світла вже наступного тижня є його особистою думкою. Натомість запевняють, що електроенергії наразі вистачає на потреби українців.

Про це йдеться у заяві компанії.

Там нагадують, що у ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на незалежного члена наглядової ради "Центренерго" Володимира Величка, щодо можливих графіків відключень електроенергії через прогнозоване суттєве похолодання.

У "Центренерго" заявили, що визначення графіків аварійних відключень — це виключна компетенція НЕК "Укренерго", а заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії.

"Юридична служба "Центренерго" наразі розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду", - підкреслили в компанії.

Там запевняють, що ситуація в енергосистемі стабільна, а енергетики зробили все можливе, аби забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період.

Своєю чергою в "Укренерго" повідомили, що наразі підстав для запровадження графіків обмеження споживання електроенергії для населення немає.

"Зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) – може спрогнозувати лише НЕК «Укренерго», яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала", - підкреслили в компанії.

Там закликали українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації, а експертів та посадових осіб енергетичних компаній – утриматись від коментарів, що виходять за межі їхньої компетенції.

Прогнози щодо відключень електроенергії

Цьогорічна зима може стати однією з найважчих за попередні три роки. Тому в “Укренерго” готуються до кількох можливих сценаріїв, найгірший з яких - це продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - констатував виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.