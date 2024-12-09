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В Днепропетровской области энергетики ДТЭК попали под атаку вражеского дрона
В Днепропетровской области вражеский беспилотник атаковал энергетиков ДТЭК, сообщает пресс-служба компании.
Согласно сообщению, энергетики выполняли восстановительные работы вблизи зоны боевых действий. Во время ремонта российский дрон попал в их автомобиль и взорвался.
"К счастью, один из энергетиков раньше времени заметил дрон, поэтому они успели найти безопасное место и никто из ремонтной бригады не пострадал" – сообщают в ДТЭК.
В ДТЭК также отметили, что, несмотря на все риски, энергетики продолжают работать.
Добавим, что согласно сообщению Министерства энергетики Украины утром 9 декабря в результате вражеского обстрела одной из ТЭС в Донецкой области погиб энергетик.
Из-за обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения. Двое работников станции получили ранения.
Напомним, 28 ноября Россия обстреляла объекты украинской энергетики. "Укрэнерго" вынуждено было ввести отключения электроэнергии в ряде областей.