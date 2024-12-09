В Днепропетровской области энергетики ДТЭК попали под атаку вражеского дрона

В Днепропетровской области вражеский беспилотник атаковал энергетиков ДТЭК, сообщает пресс-служба компании.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Согласно сообщению, энергетики выполняли восстановительные работы вблизи зоны боевых действий. Во время ремонта российский дрон попал в их автомобиль и взорвался.

"К счастью, один из энергетиков раньше времени заметил дрон, поэтому они успели найти безопасное место и никто из ремонтной бригады не пострадал" – сообщают в ДТЭК.

В ДТЭК также отметили, что, несмотря на все риски, энергетики продолжают работать.

Добавим, что согласно сообщению Министерства энергетики Украины утром 9 декабря в результате вражеского обстрела одной из ТЭС в Донецкой области погиб энергетик.

Из-за обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения. Двое работников станции получили ранения.

Напомним, 28 ноября Россия обстреляла объекты украинской энергетики. "Укрэнерго" вынуждено было ввести отключения электроэнергии в ряде областей.