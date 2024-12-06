Области разделят на зоны: в Украине планируют изменить графики отключения света — СМИ

Минэнерго разрабатывает новую методику отключений потребителей от электроэнергии, которую могут внедрить с января 2025 года.

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Об этом изданию РБК-Украина сообщили несколько источников в энергетической отрасли.

Отмечается, что в Украине не хватает генерации, а один из блоков АЭС находится в состоянии остановки.

Отключения электроэнергии в стране сейчас происходят неравномерно, хотя общее количество часов без света для потребителей за месяц примерно одинаково, но в течение недели или суток отключения могут существенно колебаться.

С 2025 года все области могут быть разделены на зоны

По данным издания, для каждой области разрабатываются отдельные графики. Облэнерго получают приказы от "Укрэнерго" об отключении определенных очередей потребителей, после чего сами определяют какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения продолжаются по 3-4 часа, а в других – по 2 часа, причем с разной частотой. Минэнерго сейчас работает над унификацией графиков отключений, чтобы стандартизировать их по каждой очереди.

Сообщается, что ввести одинаковые графики для всех регионов страны невозможно, поскольку это может привести к серьезным колебаниям в энергетической системе.

К примеру, Одесская, Черкасская, Львовская и несколько других областей могут быть объединены в одну зону, которая будет работать по единому графику. То есть если для третьей очереди установлено отключение на 4 часа в определенное время, то это произойдет одновременно во всех регионах этой зоны. Подобная система будет действовать и в других зонах.

Как отмечает издание, это только один из предложенных вариантов. Другой подход предполагает более гибкий механизм, когда для определенных ситуаций предлагают отключение не по одной очереди, а по "полторы очереди", чтобы адаптировать график к реальным условиям.

Новая методика отключений сейчас находится на этапе разработки, но планируется ввести ее с января 2025 года, но улучшение ситуации с энергоснабжением в ближайшее время маловероятно.

Отметим, что в настоящее время группа ДТЭК адаптирует графики отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме и обновляет информацию о них ежедневно.

Прогнозы по отключениям электроэнергии

Нынешняя зима может стать одной из самых трудных за предыдущие три года. Поэтому в "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям, худший из которых — это продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — констатировал исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.