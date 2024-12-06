Області поділять на зони: в Україні планують змінити графіки відключення світла – ЗМІ

Міненерго розробляє нову методику відключень споживачів від електроенергії, яку можуть запровадити з січня 2025 року.

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Про це виданню РБК-Україна повідомили кілька джерел в енергетичній галузі.

Зазначається, що наразі в Україні бракує генерації, а один із блоків АЕС перебуває у стані зупинки.

Відключення електроенергії в країні нині відбуваються нерівномірно, хоча загальна кількість годин без світла для споживачів за місяць приблизно однакова, але протягом тижня чи доби відключення можуть суттєво коливатися.

З 2025 року всі області можуть поділити на зони

За даними видання, для кожної області розробляються окремі графіки. Обленерго отримують накази від "Укренерго" про відключення певних черг споживачів, після чого самі визначають, які саме черги й на який період відключати. Тому в деяких регіонах відключення тривають по 3-4 години, а в інших — по 2 години, причому з різною частотою. Міненерго наразі працює над уніфікацією графіків відключень, щоб стандартизувати їх за кожною чергою.

Повідомляється, що запровадити однакові графіки для всіх регіонів країни неможливо, оскільки це може спричинити серйозні коливання в енергетичній системі. Тому енергетики розглядають варіант об’єднання графіків кількох областей в одну чи кілька зон із приблизно рівним обсягом споживання, де застосовуватимуть однакові графіки відключень.

Наприклад, Одеська, Черкаська, Львівська та кілька інших областей можуть бути об’єднані в одну зону, яка працюватиме за єдиним графіком. Тобто, якщо для третьої черги встановлено відключення на 4 години в певний час, то це відбудеться одночасно в усіх регіонах цієї зони. Подібна система діятиме й в інших зонах.

Як наголошує видання, це лише один із запропонованих варіантів. Інший підхід передбачає більш гнучкий механізм, коли для певних ситуацій пропонують відключення не по одній черзі, а по "півтори черги", щоб адаптувати графік до реальних умов.

Нова методика відключень наразі перебуває на етапі розробки, але планується запровадити її з січня 2025 року, але поліпшення ситуації з енергопостачанням найближчим часом малоймовірне.

Зауважимо, наразі група ДТЕК адаптує графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі та оновлює інформацію про них щодня.

Прогнози щодо відключень електроенергії

Цьогорічна зима може стати однією з найважчих за попередні три роки. Тому в "Укренерго" готуються до кількох можливих сценаріїв, найгірший з яких - це продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - констатував виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.