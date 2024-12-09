На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК потрапили під атаку ворожого дрону

У Дніпропетровській області ворожий безпілотник атакував енергетиків ДТЕК, повідомляє пресслужба компанії.

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Згідно з повідомленням, енергетики виконували відновлювальні роботи поблизу зони бойових дій. Під час ремонту російський дрон влучив у їхній автомобіль та вибухнув.

"На щастя, один з енергетиків завчасно помітив дрон, тому вони встигли знайти безпечне місце і ніхто з ремонтної бригади не постраждав" – повідомляють в ДТЕК.

У ДТЕК також зауважили, що незважаючи на всі ризики енергетики продовжують працювати.

Додамо, що згідно з повідомленням Міністерства енергетики України вранці 9 грудня внаслідок ворожого обстрілу однієї з ТЕС на Донеччині загинув енергетик.

Через обстріл загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження. Двоє працівників станції отримали поранення.

Нагадаємо, 28 листопада Росія обстріляла об'єкти української енергетики. "Укренерго" було змушене запровадити відключення електроенергії у низці областей.