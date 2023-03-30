В ЕС ускорят переход на возобновляемую энергетику

В ходе переговоров Совета ЕС с Европейским Парламентом была достигнута договоренность о необходимости ускорить переход на возобновляемую энергию.

Политики достигли договоренности, что к 2030 году доля возобновляемой энергии в общей энергосистеме ЕС увеличится до 42,5%, сообщила пресс-служба совета.

Для этого каждое государство-член должно внести свой вклад в достижение общей цели. Теперь это соглашение должно быть одобрено обоими институтами.

Предварительное соглашение дает возможность государствам-членам выбирать между сокращением интенсивности выбросов парниковых газов на транспорте или увеличением количества доли возобновляемых источников.

Отмечается, что соглашение предусматривает получение ускоренных разрешительных процедур для проектов в сфере возобновляемой энергетики. Цель состоит в том, чтобы ускорить внедрение возобновляемых источников энергии в контексте плана ЕС REPowerEU относительно независимости от российского ископаемого топлива после вторжения России в Украину.

Сегодняшняя договоренность будет передана на утверждение представителям государств-членов ЕС в Комитете постоянных представителей в Раде, а затем в парламенте. После этого директива должна быть официально принята Парламентом, а затем Советом, прежде чем ее опубликуют в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.

В 2022 году Европейский союз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от газа.