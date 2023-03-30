У ЄС пришвидшать перехід на відновлювальну енергетику

Під час переговорів Ради ЄС з Європейським Парламентом було досягнуто домовленості про необхідність прискорити перехід на відновлювальну енергію.

Політики досягли домовленості, що до 2030 року частка відновлюваної енергії в загальній енергосистемі ЄС збільшиться до 42,5%, повідомила пресслужба ради.

Для цього кожна держава-член повинна зробити свій внесок у досягнення спільної мети. Тепер ця угода має бути схвалена обома інституціями.

Попередня угода дає можливість державам-членам можливість обирати між скорочення інтенсивності викидів парникових газів на транспорті або збільшенням кількості частки відновлюваних джерел.

Зазначається, що ця угода передбачає отримання прискорених дозвільних процедур для проектів у сфері відновлюваної енергетики. Мета полягає в тому, щоб прискорити впровадження відновлюваних джерел енергії в контексті плану ЄС REPowerEU щодо незалежності від російського викопного палива після вторгнення Росії в Україну.

Сьогоднішня домовленість буде передана на затвердження представникам держав-членів ЄС у Комітеті постійних представників у Раді, а потім у парламенті. Після цього директива має бути офіційно ухвалена Парламентом, а потім Радою, перш ніж її опублікують в Офіційному журналі ЄС і набудуть чинності.

У 2022 році Європейський союз вперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел ніж від газу.