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- Енергетика
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У ЄС пришвидшать перехід на відновлювальну енергетику
Під час переговорів Ради ЄС з Європейським Парламентом було досягнуто домовленості про необхідність прискорити перехід на відновлювальну енергію.
Політики досягли домовленості, що до 2030 року частка відновлюваної енергії в загальній енергосистемі ЄС збільшиться до 42,5%, повідомила пресслужба ради.
Для цього кожна держава-член повинна зробити свій внесок у досягнення спільної мети. Тепер ця угода має бути схвалена обома інституціями.
Попередня угода дає можливість державам-членам можливість обирати між скорочення інтенсивності викидів парникових газів на транспорті або збільшенням кількості частки відновлюваних джерел.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що ця угода передбачає отримання прискорених дозвільних процедур для проектів у сфері відновлюваної енергетики. Мета полягає в тому, щоб прискорити впровадження відновлюваних джерел енергії в контексті плану ЄС REPowerEU щодо незалежності від російського викопного палива після вторгнення Росії в Україну.
Сьогоднішня домовленість буде передана на затвердження представникам держав-членів ЄС у Комітеті постійних представників у Раді, а потім у парламенті. Після цього директива має бути офіційно ухвалена Парламентом, а потім Радою, перш ніж її опублікують в Офіційному журналі ЄС і набудуть чинності.
У 2022 році Європейський союз вперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел ніж від газу.