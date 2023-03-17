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Энергетика
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В Киеве и области вводятся частичные отключения света

В Киеве и области вводятся частичные отключения света
Поврежденное оборудование не может передавать энергию всем жителям. Фото: Трансформаторная подстанция/Википедия

Энергетики не смогли полностью восстановить энергосистему Украины после последнего обстрела, поэтому сегодня в Киеве и области снова частично применены стабилизационные отключения.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам", - сообщают в ДТЭК.

Также света не будет в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области.

Как сообщили в "Укрэнерго", сегодня в Украине потребление электроэнергии сохраняется на уровне пятницы на прошлой неделе, работают все виды электростанций.