В Киеве и области вводятся частичные отключения света

Энергетики не смогли полностью восстановить энергосистему Украины после последнего обстрела, поэтому сегодня в Киеве и области снова частично применены стабилизационные отключения.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам", - сообщают в ДТЭК.

Также света не будет в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области.

Как сообщили в "Укрэнерго", сегодня в Украине потребление электроэнергии сохраняется на уровне пятницы на прошлой неделе, работают все виды электростанций.