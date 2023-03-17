- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
У Києві та області запроваджуються часткові відключення світла
Енергетики не змогли повністю відновити енергосистему України після останнього обстрілу, тому сьогодні в Києві та області знов частково застосовані стабілізаційні відключення.
"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків", - повідомляють у ДТЕК.
Також світла не буде у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.
Як повідомили в "Укренерго", сьогодні в Україні споживання електроенергії зберігається на рівні п’ятниці минулого тижня, працюють усі види електростанцій.Підписуйтесь на наш Telegram канал