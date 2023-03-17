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Енергетика
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У Києві та області запроваджуються часткові відключення світла

У Києві та області запроваджуються часткові відключення світла
Пошкоджене обладнання не може передавати енергію для всіх мешканців. Фото: Трансформаторна підстанція/Вікіпедія

Енергетики не змогли повністю відновити енергосистему України після останнього обстрілу, тому сьогодні в Києві та області знов частково застосовані стабілізаційні відключення.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків", - повідомляють у ДТЕК.

Також світла не буде у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

Як повідомили в "Укренерго", сьогодні в Україні споживання електроенергії зберігається на рівні п’ятниці минулого тижня, працюють усі види електростанцій.