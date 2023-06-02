В Минэнерго рассказали о ситуации с электроэнергией после ночного обстрела

В результате ночных обстрелов 2 июня в энергосети Украины были зафиксированы повреждения и технологические нарушения. Выключались линии электропередачи в Киеве и области. В настоящее время энергетическая система работает стабильно, а дефицит электроэнергии отсутствует.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

В Донецкой области в результате обстрелов было обесточено 8 населенных пунктов. Также враг нанес удар по объекту генерации, из-за чего была обесточена шахта и повреждена теплосеть.

В Харьковской области из-за обстрелов без электроэнергии остались 13 тысяч потребителей. Пока энергетикам не удалось вернуть свет к части населенных пунктов в Сумской, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.

В сутки электроснабжение возобновили для почти 25 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Херсонской областях. В Херсонской области заживили населенный пункт, обесточенный с начала деоккупации.

В "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины осуществляется одновременно экспорт и импорт электроэнергии. В частности, преимущественно в утренние и дневные часы осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу.

Импорт длится в дневные и вечерние часы из Словакии и Молдовы. Однако в вечерний пик потребления его объем незначителен.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что после пересмотра баланса энергосистемы Украина, возможно, сможет возобновить экспорт электроэнергии.