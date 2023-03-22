В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: где возможны отключения

В среду, 22 марта, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей, но в двух областях могут быть отключения.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко, пишет пресс-служба Минэнерго.

"Генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей по всей стране", - отметил он.

В Житомирской и Киевской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

Как сообщается, за последние сутки возобновлено электроснабжение около 3,5 тыс абонентов в Донецкой и около 2 тыс абонентов в Харьковской областях.

Напомним, в рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.