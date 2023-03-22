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У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі: де можливі відключення
У середу, 22 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, але у двох областях можуть бути відключення.
Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба Міненерго.
"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні", - зазначив він.
На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як повідомляється, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис абонентам у Донецькій та близько 2 тис абонентам у Харківській областях.
Нагадаємо, в межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.