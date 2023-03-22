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Енергетика
Дата публікації

У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі: де можливі відключення

У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі: де можливі відключення
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: пресслужба Міненерго

У середу, 22 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, але у двох областях можуть бути відключення.

Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба Міненерго.

"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні", - зазначив він.

На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Як повідомляється, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис абонентам у Донецькій  та близько 2 тис абонентам у Харківській областях.

Нагадаємо, в межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови  20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.

Автор:
Ніна Комащенко