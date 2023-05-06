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В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: из-за обстрелов повреждены сети в 7 областях
В результате вражеских обстрелов по состоянию на 6 мая повреждена сетевая инфраструктура в семи областях. В частности, из-за ночного удара по Сумщине есть повреждения распределительных сетей, в результате чего без света остались более 1,5 тысяч потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Кроме того, из-за вражеского обстрела и повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области остаются обесточенными около 4,5 тысячи абонентов.
Также без света – часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Черниговской областях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Работы по восстановлению электроснабжения в этих регионах ведутся на тех участках, где это позволяет ситуация с безопасностью.
"Энергетическая система работает стабильно, без ограничений для потребителей", – заверили в Минэнерго.
Напомним, по состоянию на 5 мая в результате обстрелов без света осталась часть потребителей в восьми областях Украины.
Фото: ua.depositphotos.com