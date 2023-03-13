В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме после массированного обстрела РФ

Ситуацию в энергосистеме после последнего массированного обстрела стабилизировали, электроснабжение возобновили во всех регионах.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет пресс-служба Минэнерго.

По его словам, на утро 13 марта в наиболее проблемных районах Харьковщины заживлены все абоненты, полностью восстановлено электроснабжение в Николаевской области. Однако в Житомирской области еще сохраняются ограничения для некоторых категорий потребителей.

"Ситуация в энергосистеме после последнего массированного обстрела стабилизирована, генерация работает с резервом мощности. Однако в некоторых регионах еще могут действовать ограничения из-за ремонтов сетей", - отметил министр.

Он подчеркнул, что энергетики 24/7 работают над улучшением стабильности и устойчивости электроснабжения.

Напомним, ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.