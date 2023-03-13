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В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме после массированного обстрела РФ
Ситуацию в энергосистеме после последнего массированного обстрела стабилизировали, электроснабжение возобновили во всех регионах.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет пресс-служба Минэнерго.
По его словам, на утро 13 марта в наиболее проблемных районах Харьковщины заживлены все абоненты, полностью восстановлено электроснабжение в Николаевской области. Однако в Житомирской области еще сохраняются ограничения для некоторых категорий потребителей.
"Ситуация в энергосистеме после последнего массированного обстрела стабилизирована, генерация работает с резервом мощности. Однако в некоторых регионах еще могут действовать ограничения из-за ремонтов сетей", - отметил министр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он подчеркнул, что энергетики 24/7 работают над улучшением стабильности и устойчивости электроснабжения.
Напомним, ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.