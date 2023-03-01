- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В "Нафтогазе" спрогнозировали, когда закончится отопительный сезон
Завершение текущего отопительного сезона в Украине ожидается в начале апреля. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев в эфире общенационального марафона.
"Когда мы ожидаем, что органы местного самоуправления будут выключать газ для отопления? Есть надежда, что сможем это сделать в самом начале апреля, но будем руководствоваться температурными показателями", - сказал Чернышев.
Он добавил, что в случае холодов теплоснабжение будет продолжаться, однако следует осозновать необходимость экономии в этом году.
Относительно цены на природный газ для населения после 1 апреля Чернышев сказал, что цена не будет меняться в течение этого отопительного сезона "независимо от его юридического или фактического завершения".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Следует отметить, что текущий отопительный сезон начался в середине октября 2022 года. Предыдущий сезон в Киеве закончился 28 марта 2022, тогда как, например, во Львове отопление отключали позже.
Напомним, в конце января "Нафтогаз Украины" сообщил о начале подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов. Также компания внедряет новый подход в подготовке к отопительным сезонам с циклом планирования на два года вперед.