В "Нафтогазе" спрогнозировали, когда закончится отопительный сезон

Завершение текущего отопительного сезона в Украине ожидается в начале апреля. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев в эфире общенационального марафона.

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"Когда мы ожидаем, что органы местного самоуправления будут выключать газ для отопления? Есть надежда, что сможем это сделать в самом начале апреля, но будем руководствоваться температурными показателями", - сказал Чернышев.

Он добавил, что в случае холодов теплоснабжение будет продолжаться, однако следует осозновать необходимость экономии в этом году.

Относительно цены на природный газ для населения после 1 апреля Чернышев сказал, что цена не будет меняться в течение этого отопительного сезона "независимо от его юридического или фактического завершения".

Следует отметить, что текущий отопительный сезон начался в середине октября 2022 года. Предыдущий сезон в Киеве закончился 28 марта 2022, тогда как, например, во Львове отопление отключали позже.

Напомним, в конце января "Нафтогаз Украины" сообщил о начале подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов. Также компания внедряет новый подход в подготовке к отопительным сезонам с циклом планирования на два года вперед.