В результате обстрела в Киеве почти 20 тыс абонентов остались без света

Массированный ракетный обстрел не привел к критическим нарушениям в работе энергосистемы. Однако повреждены линии в Киеве, Харькове, Николаеве. Обесточены бытовые потребители, в частности, учреждения здравоохранения.

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Об этом сообщило Министерство энергетики .

В результате утреннего ракетного удара по Киеву из-за повреждения двух высоковольтных линий 110 кВ без света осталось 19,4 тыс. абонентов в Днепровском и Деснянском районах, а также учреждения здравоохранения. Также обесточены подстанции.

Согласно информации, в результате обстрела отключились линии электропередачи. Характер повреждений еще выясняется, но энергетики рассчитывают заживить потребителей в течение трех часов.

Кроме Киева без света остались и абоненты в Харькове. После утреннего ракетного обстрела повреждены электросети, обесточены около 1000 потребителей.

В результате обстрела обесточена подстанция ПС 330 в Купянском районе, повреждено оборудование.

Энергетики надеются, что вернуть свет в доме удастся в течение дня.

В Николаеве из-за утренних обстрелов отключены 220 бытовых и 6 юридических потребителей. Их планируют заживить до конца дня, после того, как разрешит ситуация безопасности.

В "Укрэнерго" добавляют, что, несмотря на обстрелы электроэнергии, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется.

Напомним, утром 7 февраля армия страны-агрессора РФ совершила массированную ракетную атаку по территории Украины. Есть разрушения и пострадавшие в Киеве и области, Николаевской, Львовской и Харьковской областях.