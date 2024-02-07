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В результате обстрела в Киеве почти 20 тыс абонентов остались без света
Массированный ракетный обстрел не привел к критическим нарушениям в работе энергосистемы. Однако повреждены линии в Киеве, Харькове, Николаеве. Обесточены бытовые потребители, в частности, учреждения здравоохранения.
Об этом сообщило Министерство энергетики .
В результате утреннего ракетного удара по Киеву из-за повреждения двух высоковольтных линий 110 кВ без света осталось 19,4 тыс. абонентов в Днепровском и Деснянском районах, а также учреждения здравоохранения. Также обесточены подстанции.
Согласно информации, в результате обстрела отключились линии электропередачи. Характер повреждений еще выясняется, но энергетики рассчитывают заживить потребителей в течение трех часов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме Киева без света остались и абоненты в Харькове. После утреннего ракетного обстрела повреждены электросети, обесточены около 1000 потребителей.
В результате обстрела обесточена подстанция ПС 330 в Купянском районе, повреждено оборудование.
Энергетики надеются, что вернуть свет в доме удастся в течение дня.
В Николаеве из-за утренних обстрелов отключены 220 бытовых и 6 юридических потребителей. Их планируют заживить до конца дня, после того, как разрешит ситуация безопасности.
В "Укрэнерго" добавляют, что, несмотря на обстрелы электроэнергии, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется.
Напомним, утром 7 февраля армия страны-агрессора РФ совершила массированную ракетную атаку по территории Украины. Есть разрушения и пострадавшие в Киеве и области, Николаевской, Львовской и Харьковской областях.