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Внаслідок ранкового обстрілу у Києві майже 20 тис абонентів залишилися без світла
Масований ракетний обстріл не призвів до критичних порушень у роботі енергосистеми. Однак пошкоджено лінії у Києві, Харкові, Миколаєві. Знеструмлені побутові споживачі, зокрема заклади охорони здоров’я.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ без світла залишилися 19,4 тис. абонентів у Дніпровському та Деснянському районах, а також заклади охорони здоров'я. Також знеструмлено підстанції.
Згідно з інформацією, внаслідок обстрілу відключилися лінії електропередачі. Характер пошкоджень ще з’ясовується, але енергетики розраховують заживити споживачів упродовж трьох годин.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Окрім Києва, без світла залишилися і абоненти у Харкові. Після ранкового ракетного обстрілу пошкоджено електромережі, знеструмлено близько 1000 споживачів.
Внаслідок обстрілу знеструмлено підстанцію ПС 330 у Куп'янському районі, пошкоджено обладнання.
Енергетики сподіваються, що повернути світло в оселі вдасться впродовж дня.
У Миколаєві через ранкові обстріли відключено 220 побутових та 6 юридичних споживачів. Їх планують заживити до кінця дня, після того, як дозволить безпекова ситуація.
В "Укренерго" додають, що попри обстріли електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.
Нагадаємо, вранці 7 лютого армія країни-агресора РФ здійснила масовану ракетну атаку по території України. Є руйнування та постраждалі у Києві та області, на Миколаївщині, Львівщині та Харківщині.