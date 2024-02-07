Внаслідок ранкового обстрілу у Києві майже 20 тис абонентів залишилися без світла

Масований ракетний обстріл не призвів до критичних порушень у роботі енергосистеми. Однак пошкоджено лінії у Києві, Харкові, Миколаєві. Знеструмлені побутові споживачі, зокрема заклади охорони здоров’я.

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Про це повідомило Міністерство енергетики.

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ без світла залишилися 19,4 тис. абонентів у Дніпровському та Деснянському районах, а також заклади охорони здоров'я. Також знеструмлено підстанції.

Згідно з інформацією, внаслідок обстрілу відключилися лінії електропередачі. Характер пошкоджень ще з’ясовується, але енергетики розраховують заживити споживачів упродовж трьох годин.

Окрім Києва, без світла залишилися і абоненти у Харкові. Після ранкового ракетного обстрілу пошкоджено електромережі, знеструмлено близько 1000 споживачів.

Внаслідок обстрілу знеструмлено підстанцію ПС 330 у Куп'янському районі, пошкоджено обладнання.

Енергетики сподіваються, що повернути світло в оселі вдасться впродовж дня.

У Миколаєві через ранкові обстріли відключено 220 побутових та 6 юридичних споживачів. Їх планують заживити до кінця дня, після того, як дозволить безпекова ситуація.

В "Укренерго" додають, що попри обстріли електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Нагадаємо, вранці 7 лютого армія країни-агресора РФ здійснила масовану ракетну атаку по території України. Є руйнування та постраждалі у Києві та області, на Миколаївщині, Львівщині та Харківщині.