В трех областях 9 февраля не будут выключать свет, - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине остается значительным из-за понижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Там отмечают, что продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и ударов дронов. Также осуществляется импорт электроэнергии.

"Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", - отметили в "Укрэнерго".

Там добавляют, что лимиты на потребление не действуют в Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях, где сегодня запланировано проведение измерений фактического потребления. Ограничения потребления электроэнергии в этих областях не будут применяться.

До остальных операторов систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне предоставленного лимита.

Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке.

Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

"На Одесщине продолжаются ремонтные работы. Бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают 24/7 и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения на уровне, который был до аварии. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян", - сообщили в Укрэнерго.

Напомним, начиная с 8 февраля в Украине вводится новый механизм распределения лимитов на потребление электроэнергии. Так, в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений по электропотреблению.